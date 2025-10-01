禾羽自爆「蛋黃酥控」！　中秋節一天嗑六顆胖3公斤

記者葉文正／台北報導

啦啦隊女神禾羽不只在球場上帶來滿滿活力，中秋節更展現了「超強戰力」！她坦言自己是「蛋黃酥控」，每年到了中秋節都會大快朵頤，甚至曾因為吃太多，一個節慶就胖了3公斤，讓粉絲笑翻。

▲禾羽有火辣身材。（圖／翻攝臉書）

禾羽透露，自己從小就對中秋節充滿期待。她說：「小時候家裡只要收到蛋黃酥禮盒，我就會覺得很開心，有一種節慶的氛圍。」除了蛋黃酥，她也喜歡和家人朋友一起烤肉，對她來說中秋節不僅僅是吃月餅，更是團聚與分享的時刻。

▲禾羽愛吃蛋黃酥。（圖／承信整合行銷提供）

聊到最誇張的紀錄，禾羽大方自爆：「有一年我一天吃過六顆蛋黃酥！」至於口味，她最偏愛紅豆餡包蛋黃的傳統口感，但也有小堅持：「紅豆餡不能太甜，才會剛剛好！」

▲禾羽對甜食難以抗拒。（圖／承信整合行銷提供）

值得一提的是，禾羽長大後不忘回饋社會，每逢中秋節，她都會購買些月餅禮盒捐贈給弱勢團體，讓更多人能感受到節日的溫暖。「我希望把這份快樂分享出去，讓大家都能過一個有氛圍的中秋節。」禾羽說。

粉絲聽聞後紛紛直呼：「禾羽果然是蛋黃酥代言人！」、「六顆蛋黃酥也太狂了吧！」甚至有人笑喊：「快找她代言月餅！」讓禾羽成為今年中秋最應景的話題女神。