倪喧重回啦啦隊行列 「讓球員感受到滿場的力量」

記者葉文正／台北報導

週末兩日，台灣職業排球隊伍臺北伊斯特在主場迎來首戰，球隊應援團長倪暄在睽違兩年後正式回歸啦啦隊圈。她以豐富的應援經驗，完美適應排球的快節奏，不僅帶動現場氣氛，更將應援精準地融入比賽攻防間，讓觀眾直呼：「我們熟悉的倪暄回來了！」

▲倪喧重回到啦啦隊的行列。（圖／經紀人提供，翻攝倪喧IG）

▲倪喧加入伊斯特排球隊。（圖／經紀人提供，翻攝倪喧IG）

不同於棒球應援的長時間醞釀，排球的節奏瞬息萬變，每一次的得分都牽動全場情緒。身為應援團長，倪暄精準掌握比賽節奏，在每一次關鍵得分後，迅速引導球迷發出最熱烈的歡呼。這份專業能力，也獲得球迷高度認同，在網路上掀起一波波應援影片分享熱潮。

▲倪喧。（圖／經紀人提供，翻攝倪喧IG）

臺北伊斯特為台灣職業排球聯盟的創始球隊，以臺北市立大學天母校區體育館為主場。球團在9月15日正式宣佈倪暄擔任應援團長，即在網路上引發熱烈討論。過去曾任中職Lamigo與樂天女孩啦啦隊副隊長、隊長的倪暄，將其應援經驗帶入排球領域，無疑是球團提升主場氣氛的關鍵。

倪暄表示：「排球比賽節奏快速，每一球都是關鍵，而我的任務，就是把觀眾的熱情轉化成場上的能量，讓球員感受到滿場的力量。當我看到球迷在關鍵時刻願意全體一起站起來應援，那一刻真的深深感動。」她同時預告，10月首週主場比賽將繼續登場，誠摯邀請球迷一同進場：「期待大家與我們並肩，感受排球的張力與魅力，共同打造專屬於臺北伊斯特的應援文化！」

曾是樂天女孩的倪暄在2022年被前男友爆料，稱兩人交往期間，多次抓包她劈腿樂天桃猿人氣球星陳晨威，甚至半夜到對方家看貓過夜，不過倪暄及陳晨威都否認此事，強調絕無任何超過友誼界線的行為。 但或是許是受到緋聞的影響，倪暄在合約期滿後，暫時結束11年的啦啦隊生涯，而倪暄也發文坦言很不捨，並說：「再見了，我的青春。」