王瞳新副業籌備1年慘賠百萬！　整個人暴瘦「只剩43kg」親友嚇壞

記者黃庠棻／台北報導

女星王瞳出道至今已經20幾年，演出過多部本土劇，也組團開唱，目前主演的民視八點檔《好運來》收視不斷開出紅盤，而她也積極斜槓副業，除了原本的餐飲事業，也投入石墨烯褲、能量飲料市場，只不過籌備了近一年，好不容易推出的產品「熬夜水」，卻讓她慘賠百萬。

▲王瞳暴瘦，體重創人生新低43公斤。（圖／鏡藝宏海提供）

前陣子，王瞳邊拍八點檔，邊照顧16歲失聰老狗，又要苦惱副業，每天睡眠不足，體重降至人生新低43公斤，瘦到皮包骨，讓身邊友人都相當擔心。

▲王瞳暴瘦，體重創人生新低43公斤。（圖／鏡藝宏海提供）

而幾年前經歷人生低谷，王瞳失去人生摯愛艾成，坦言「當時就跟小死過一次一樣」，被問到要怎麼熬過這一切，她笑說心態經慢慢調整，樂觀地看待未來。而她雖然體重降至人生低谷，加上在《好運來》化身女打仔，氣色仍看起來相當紅潤，她也分享了自己的秘訣。

▲王瞳暴瘦，體重創人生新低43公斤。（圖／鏡藝宏海提供）



王瞳笑說，自己的確討教各種能增加好運氣的方法，身邊的朋友帶她朝聖全台最大的琥珀樹王，吸收滿滿的琥珀能量、增強運勢。她在現場立刻把一株琥珀樹帶回家，果然她演出的八點檔收視衝全國第一，不少業配合作也開始找她帶貨。

▲王瞳暴瘦，體重創人生新低43公斤。（圖／鏡藝宏海提供）



台灣目前最大的琥珀樹，珍藏在AF AMBERART台北總公司，這棵超過180公分的琥珀樹，用了48708片蜜檸琥珀，花了5年的時間才完成，這棵琥珀樹王市值已超過新台幣800萬元，也是「琥珀女王小劉姐」的珍藏。

▲王瞳暴瘦，體重創人生新低43公斤。（圖／鏡藝宏海提供）



琥珀女王小劉姐一看到王瞳就心疼不已，笑問說「你是沒吃飯嗎？怎麼跟竹竿一樣」聽到王瞳副業賠錢，她現場也傳授不少做生意的訣竅，盼助她副業強強滾。尤其叮嚀王瞳琥珀樹帶回家，千萬要記得時常整理清潔「財神最怕髒，上面布滿灰塵財運是不會來的！」