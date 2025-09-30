許光漢喊話粉絲關注花蓮「重建的道路最困難」　《他年她日》捐百萬賑災

記者蕭采薇／台北報導

「亞洲男神」許光漢新片《他年她日》，與香港「文青女神」袁澧林跨越時空談情，戲外日前也變身「空中飛人」，幾乎一天一城市的全亞洲巡迴宣傳。29日終於回到故鄉舉辦首映，也讓許光漢大喊：「很開心回到台北！」在包場映後他也特地向粉絲喊話，希望大家關注花蓮災情。

▲《他年她日》結束亞洲巡迴宣傳，在台北舉辦首映會，許光漢、袁澧林吸引近千名粉絲追星。（圖／記者徐文彬攝）

而儘管前陣子一大段時間不在台灣，但許光漢仍關注花蓮光復鄉洪災。在29日《他年她日》特映會上，許光漢特地向粉絲喊話，表示身邊有朋友特地到災區幫忙，「其實光復鄉之外，很多地區需要幫忙。希望可以持續關注，因為重建的道路是最困難的，希望大家可以發揮你們的愛心。」

此外，《他年她日》張艾嘉也在首映會現場表示，這部電影的劇情，正是因為遭遇天災，世界才分成兩個時區，更講人與自然環境的互動。話鋒一轉，張艾嘉說：「近來花蓮的洪災看到光復鄉的狀況，我們非常非常難過，非常希望大家除了我們珍惜時間之外 更要互相幫助對方。」

▲《他年她日》首映會上，監製張艾嘉（中）哽咽，也宣佈捐出所有包場的收入。（圖／記者徐文彬攝）

張艾嘉接著說：「所以我們今天很希望能夠拿出所有包場的收入，捐到世界展望會，世展會多年來都是在花蓮做很多工作，讓他們的專業安撫陪伴受災的災民。重建是需要多長的時間，請大家繼續關注，電影只是一部電影，但關心我們老百姓生活是更重要的事情，請大家千萬不要忘記。」

▲許光漢呼籲粉絲關注花蓮災情 。（圖／記者徐文彬攝）

據悉，《他年她日》29日共有15場特映包場，包括兩場影迷售票場，一共3500人左右。若計算票房收入，初估超過新台幣100萬元。《他年她日》將於10月3日全亞洲同步上映。