ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Energy牛奶突鬧烏龍消失彩排！
心機最重星座Top 3
主持人赴花蓮救災遭酸作秀
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

孫德榮 于朦朧 許光漢 李亮瑾 妮可基嫚 孫生 居錸提 田海蓉

許光漢喊話粉絲關注花蓮「重建的道路最困難」　《他年她日》捐百萬賑災

記者蕭采薇／台北報導

「亞洲男神」許光漢新片《他年她日》，與香港「文青女神」袁澧林跨越時空談情，戲外日前也變身「空中飛人」，幾乎一天一城市的全亞洲巡迴宣傳。29日終於回到故鄉舉辦首映，也讓許光漢大喊：「很開心回到台北！」在包場映後他也特地向粉絲喊話，希望大家關注花蓮災情。

▲▼ 《他年她日》首映會, 許光漢,袁澧林 。（圖／記者徐文彬攝）

▲《他年她日》結束亞洲巡迴宣傳，在台北舉辦首映會，許光漢、袁澧林吸引近千名粉絲追星。（圖／記者徐文彬攝）

而儘管前陣子一大段時間不在台灣，但許光漢仍關注花蓮光復鄉洪災。在29日《他年她日》特映會上，許光漢特地向粉絲喊話，表示身邊有朋友特地到災區幫忙，「其實光復鄉之外，很多地區需要幫忙。希望可以持續關注，因為重建的道路是最困難的，希望大家可以發揮你們的愛心。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，《他年她日》張艾嘉也在首映會現場表示，這部電影的劇情，正是因為遭遇天災，世界才分成兩個時區，更講人與自然環境的互動。話鋒一轉，張艾嘉說：「近來花蓮的洪災看到光復鄉的狀況，我們非常非常難過，非常希望大家除了我們珍惜時間之外 更要互相幫助對方。」

▲▼ 《他年她日》首映會, 張艾嘉 。（圖／記者徐文彬攝）

▲《他年她日》首映會上，監製張艾嘉（中）哽咽，也宣佈捐出所有包場的收入。（圖／記者徐文彬攝）

張艾嘉接著說：「所以我們今天很希望能夠拿出所有包場的收入，捐到世界展望會，世展會多年來都是在花蓮做很多工作，讓他們的專業安撫陪伴受災的災民。重建是需要多長的時間，請大家繼續關注，電影只是一部電影，但關心我們老百姓生活是更重要的事情，請大家千萬不要忘記。」

▲▼ 《他年她日》首映會, 許光漢 。（圖／記者徐文彬攝）

▲許光漢呼籲粉絲關注花蓮災情 。（圖／記者徐文彬攝）

據悉，《他年她日》29日共有15場特映包場，包括兩場影迷售票場，一共3500人左右。若計算票房收入，初估超過新台幣100萬元。《他年她日》將於10月3日全亞洲同步上映。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

許光漢他年她日袁澧林張艾嘉

推薦閱讀

孫德榮收于朦朧魂魄！愛徒托夢哭訴「起來床鋪全濕」　公開兩人生前私訊

孫德榮收于朦朧魂魄！愛徒托夢哭訴「起來床鋪全濕」　公開兩人生前私訊

14小時前

弟弟是國際巨星！許光漢姊姊傳訊息　只會說「幫我買演唱會的票，要前排」

弟弟是國際巨星！許光漢姊姊傳訊息　只會說「幫我買演唱會的票，要前排」

9小時前

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…弟弟曝近況

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…弟弟曝近況

2小時前

李亮瑾約吃鹹酥雞被酸「沒去花蓮還吃好料」　霸氣回嗆：我不用工作？

李亮瑾約吃鹹酥雞被酸「沒去花蓮還吃好料」　霸氣回嗆：我不用工作？

11小時前

阿公阿嬤尺度都比你大！重現60年前道德界線　台語禁片「偷窺、縱慾」全拍下

阿公阿嬤尺度都比你大！重現60年前道德界線　台語禁片「偷窺、縱慾」全拍下

3小時前

孫德榮險發不自殺聲明！　放棄飛北京替于朦朧討公道「原因曝光」

孫德榮險發不自殺聲明！　放棄飛北京替于朦朧討公道「原因曝光」

12小時前

快訊／妮可基嫚爆婚變！夫妻已分居數月　知情人士曝：老公搬離獨留妻顧2女

快訊／妮可基嫚爆婚變！夫妻已分居數月　知情人士曝：老公搬離獨留妻顧2女

3小時前

百萬YouTuber衝花蓮救災　8心得曝真實狀況「台灣人很暖」

百萬YouTuber衝花蓮救災　8心得曝真實狀況「台灣人很暖」

11小時前

法裔主持人赴花蓮救災遭酸「穿綠背心作秀」　曝五進災區心聲：很委屈

法裔主持人赴花蓮救災遭酸「穿綠背心作秀」　曝五進災區心聲：很委屈

10小時前

唐治平喪母1年「遊走街頭念念有詞」突出拳！瘦成皮包骨…近況全被拍

唐治平喪母1年「遊走街頭念念有詞」突出拳！瘦成皮包骨…近況全被拍

1小時前

孫生遭酸作秀！公開鏟土影片「腳慘破皮」　喊話：救災才是現在的我

孫生遭酸作秀！公開鏟土影片「腳慘破皮」　喊話：救災才是現在的我

10小時前

公開悼念第一人！于朦朧成禁詞　好友歌手勇喊他名字：新疆的驕傲

公開悼念第一人！于朦朧成禁詞　好友歌手勇喊他名字：新疆的驕傲

13小時前

熱門影音

電影《泥娃娃》造勢，詭異女子現身台中，引起民眾注目

電影《泥娃娃》造勢，詭異女子現身台中，引起民眾注目
向佐爆賭債糾紛！遭傳全家破產　向太直播闢謠…他：請有點底線

向佐爆賭債糾紛！遭傳全家破產　向太直播闢謠…他：請有點底線
嘻小瓜

嘻小瓜
恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」
林依晨帶二寶有Me Time　「身為媽媽要自私一點」

林依晨帶二寶有Me Time　「身為媽媽要自私一點」
ROSÉ彈《不能說的秘密》鋼琴曲 周杰倫轉發感謝：完全沒想到！

ROSÉ彈《不能說的秘密》鋼琴曲 周杰倫轉發感謝：完全沒想到！
57歲夏禕不再婚「好女不侍二夫」　擔心：嫁兩次下地獄會被鋸開

57歲夏禕不再婚「好女不侍二夫」　擔心：嫁兩次下地獄會被鋸開
舒淇奪釜山影展最佳導演！　甜謝馮德倫：娶了不常在家的女人

舒淇奪釜山影展最佳導演！　甜謝馮德倫：娶了不常在家的女人
陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」
周遊不留遺產要自己花　號召捐款幫助花蓮賑災

周遊不留遺產要自己花　號召捐款幫助花蓮賑災
SEVENTEEN演唱會首次邀嘉賓 成龍突現身香港場！

SEVENTEEN演唱會首次邀嘉賓 成龍突現身香港場！
宋康任不只會拆彈還會唱歌！林柏宏.阿信合唱《96分鐘》宣傳曲

宋康任不只會拆彈還會唱歌！林柏宏.阿信合唱《96分鐘》宣傳曲
獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

黃河分手圈外女友狂用「喝水戰術」　吳念軒.宋偉恩曾一起醉倒睡路邊

黃河分手圈外女友狂用「喝水戰術」　吳念軒.宋偉恩曾一起醉倒睡路邊

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

林依晨升二寶媽認「要自私一點」　為《失明》任監製：理念對比找錢難

林依晨升二寶媽認「要自私一點」　為《失明》任監製：理念對比找錢難

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

席琳娜結婚

席琳娜結婚

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

馮德倫曬舒淇舊照險跪算盤XD　現身放閃愛妻：那麼漂亮♥

馮德倫曬舒淇舊照險跪算盤XD　現身放閃愛妻：那麼漂亮♥

看更多

【一輩子的心血都沒了】房屋被拆掉花蓮阿公淚「什麼都沒了」 阿嬤暖心一句話太洋蔥QQ

即時新聞

剛剛
剛剛
54分鐘前49

中山站「藍衣妹背後全空」回頭率超高！細看原來是依依 0偽裝全被拍

57分鐘前104

白衣正妹考取救護員奔花蓮救災！媽媽是大咖女星…無意間見愛女暖舉

1小時前0

9月30日星座運勢／天秤座運勢大爆發！公司獎勵入袋　驚喜遇貴人熱心牽線

1小時前34

唐治平喪母1年「遊走街頭念念有詞」突出拳！瘦成皮包骨…近況全被拍

2小時前0

許光漢喊話粉絲關注花蓮「重建的道路最困難」　《他年她日》捐百萬賑災

2小時前322

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…弟弟曝近況

2小時前0

林柏宏、吳慷仁爆發「搶番位」戰！大男主變雙主角…他遭傳「難搞」

2小時前54

獨／「角頭正妹」王宣當鏟子超人！深夜買齊工具出發　曝災區現況：看到只想哭

3小時前713

阿公阿嬤尺度都比你大！重現60年前道德界線　台語禁片「偷窺、縱慾」全拍下

3小時前52

快訊／妮可基嫚爆婚變！夫妻已分居數月　知情人士曝：老公搬離獨留妻顧2女

讀者迴響

熱門新聞

  1. 孫德榮收于朦朧魂魄
    14小時前4414
  2. 許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」
    9小時前1810
  3. 許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝
    2小時前617
  4. 李亮瑾約吃鹹酥雞被酸「沒去花蓮還吃好料」霸氣回嗆
    11小時前245
  5. 阿嬤尺度都比你大！縱慾全拍下
    3小時前1411
  6. 孫德榮放棄飛北京替于朦朧討公道「原因曝」
    12小時前3817
  7. 快訊／妮可基嫚爆婚變！已分居
    3小時前102
  8. 百萬YTR衝花蓮救災曝真實狀況「台灣人很暖」
    11小時前4216
  9. 法裔主持人赴花蓮救災遭酸「穿綠背心作秀」：很委屈
    10小時前5041
  10. 唐治平喪母1年「遊走街頭念念有詞」
    1小時前63
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合