Energy奪2大獎成大贏家！　牛奶突鬧烏龍消失彩排

▲ ENERGY奪得兩大獎成為最大贏家。（圖／新傳媒YES 933 提供）



記者翁子涵／台北報導

新傳媒《YES 933潮流音樂盛典 2025》昨（28日）於新加坡室內體育館重磅登場，現場星光熠熠，其中包括獲得「年度歌手」的ENERGY、Bii畢書盡、陳勢安、文慧如、五堅情(邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒代表出席) 五組超人氣巨星各自帶來超級金曲掀全場沸騰高潮，不僅重現華語金曲的經典魅力，更讓現場瞬間化身大型KTV炸裂全場。

▲Bii畢書盡秀出麒麟臂。（圖／新傳媒YES 933提供）



天團ENERGY首登當地音樂盛典，勇奪「年度歌手」、「年度金曲」兩大殊榮，成為最大贏家，他們壓軸獻唱〈Here I Am〉、〈多愛我一天〉等經典金曲，引發全場大合唱，更驚喜帶來新歌，最後以神曲〈星期五晚上〉引爆最高潮。

不過，隊長牛奶出發前鬧出「護照烏龍」，竟拿錯兒子護照，緊急改搭下午班機，錯過彩排，書偉更補槍大糗：「其實奶哥是這次的『特別嘉賓』啦！」坤達跟阿弟還造訪林俊傑開設的咖啡廳做客，TORO更笑說自己重溫了在新加坡飯店游泳的回憶：「印象中上次來新加坡游泳是拍戲，還記得那檔戲有很多泳裝美女！」此話一出，全場笑翻。

畢書盡勇奪「年度歌手」，健身有成秀出「麒麟臂」性感登場，他攜小師妹安吉首度合唱經典金曲，展現師兄妹深厚情誼與舞台默契，上個月才在當地開唱的畢書盡，憶及先前演唱會秀身材，收到粉絲私訊感動不已，他更難忘歌迷送的辣椒螃蟹零食與保溫瓶，直呼：「創意十足、超有愛！」

