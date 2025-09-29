蘇晏霈老公大男人「夫妻起衝突」　價值觀有落差認了：真傻呀！

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》收視率持續上升，口碑好評不斷。劇中女主角蘇晏霈飾演的「樂樂」醫者回歸，肩負中醫傳承的使命，精湛演技讓觀眾津津樂道。近日蘇晏霈受訪時，大方分享如何詮釋樂樂的內心世界，更透露戲中的親情與愛情橋段，都讓她特別有感，彷彿戲裡戲外都在重新體驗人生。

▲蘇晏霈在《好運來》飾演的「樂樂」回歸當中醫師。（圖／民視提供）

在《好運來》中，樂樂在爺爺與過世母親的期許下，重新拾起中醫的使命。蘇晏霈表示，她是抱著「為患者盡力做到仁心仁術」的負責任心態去詮釋，也特別設定與患者對談時輕鬆自在，但在看診時則嚴謹認真，讓角色層次更為豐富。

談到與飾演父親俊雄（倪齊民飾）的親情戲，蘇晏霈坦言這部分與自己的真實人生相當貼近「我自己的爸爸跟俊雄爸爸很像，明明很關心、很疼我，但彼此都不擅長表達愛。」她分享，父女倆常常為了替對方著想，卻因用詞不當而產生誤會，甚至吵到哭，事後卻又裝作沒事繼續生活，這份「拐彎抹角」的父女情，讓她在演出時感觸特別深刻。

劇中，蘇晏霈與老公「弘軒」（吳政澔飾）因價值觀與對方的大男人心態產生衝突，夫妻間矛盾升溫。被問到現實中是否有遇過這麼大男人的對象，蘇晏霈毫不避諱地說「有遇過，幾乎跟戲裡的弘軒不相上下！」

蘇晏霈回憶這段感情，過去為了感情和平，會選擇順從對方，但這次飾演樂樂，讓她再次面對類似的衝突，反而有了不同的領悟。她笑說「一看到劇本，我就想起過去發生的事，剛好派上用場。」這次演出讓她發現自己對感情的看法更成熟了「才會覺得看樂樂真傻呀！」這段訪談也讓觀眾對於劇情更期待。

