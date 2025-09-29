周興哲親揭「攻蛋沒脫衣」內幕！　首場突遇2狀況崩潰：真的很慘

▲周興哲現身慶功記者會。（圖／記者李毓康攝）



記者翁子涵／台北報導

創作天王周興哲昨（28日）3場攻蛋《Odyssey旅程巡迴演唱會》圓滿落幕，首場他因感冒失聲、喉嚨發炎，緊急打營養針治療，讓歌迷相當心疼，他在慶功宴上受訪時表示，身體目前已經恢復許多，「現在OK，開唱前一天就覺得喉嚨癢癢的，希望不要怎樣，結果越來越痛，高音發不太出來，我整個就很崩潰、很擔心。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼周興哲首場不慎喉嚨發炎。（圖／記者李毓康攝）



周興哲透露當時趕緊看醫生、吃B群、打營養針等，檢查只是單純細菌感染，「有點衰啦，但就喉嚨問題，高音比較難上去。」他也表示雖然感冒，但首場狀態比他想像的好很多，「我爸媽很緊張、替我擔心，我自己覺得很沮喪，想把演唱會唱好，雖然不是我想呈現的樣子，但粉絲都回饋說很好聽，給我很多安慰。」他笑說這幾天一直靠噴消腫的東西、狂吃喉糖撐過去。

首場除了感冒，他還遇上鋼琴突發故障，讓他頗為無奈，「那真的很尷尬，從來沒有發生過，第一天覺得很慘，但live就是這樣，現場有問題現場解決，也讓大家感受到我們真的在唱，不是對嘴。」談到上週香港場脫衣，台灣場卻沒有，他笑說：「不用一直脫啦！那只是讓現場更嗨一點，但我還是想拉回情歌的感覺。」坦言最近忙巡演又要陪小孩，沒辦法好好健身，「對身材沒有到很滿意，網友說我幹嘛脫，我也覺得有道理，希望下次狀態更好再脫。」

至於老婆的反應？他笑回：「她覺得OK啊，很嗨、很開心。」強調脫衣對他來說不是壓力，「就看我最自在、舒服的狀態去做比較重要。」昨晚壓軸場邀請告五人擔任嘉賓，他直誇對方：「超可愛、超有禮貌，瘋狂叫我前輩。」也期待未來能合作live band歌曲，而在10天內挑戰6場演出後，周興哲也表示自己最想陪女兒去公園玩，「很久沒陪她，都會感受到她很想我。」

