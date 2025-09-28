孫生找碴遭噴！蹦闆意外爆「私下酒店對話」　發毒誓：如果掰的兒子死掉

記者孟育民／台北報導

網紅孫生日前涉性侵猥褻4女遭起訴，台北地檢署痛批他陷溺性癮，面對司法還當庭扯謊，找受害者作偽證，建請法院從重量刑。孫生28日晚間突開直播，跑到死敵蹦闆的酸菜魚店挑釁，先是批評食物臭酸，甚至將招待的脆皮奶捲捏爆，舉動造成員工、客人困擾。蹦闆到場後兩人激烈爭執，更揭露私下孫生去酒店對話，雖然孫生表示沒有此事，但蹦闆不甘示弱當場發起毒誓。

▲孫生到蹦闆酸菜魚鬧場。（圖／翻攝自YouTube／孫生又來了）



孫生疑似接到任務，跑到蹦闆酸菜魚店找碴，並試圖激怒方，有意在模仿Toyz和超哥「美食公道伯」系列，但蹦闆並未配合對方，強調要不是已經影響到員工，不然不可能現身，更怒噴，「智商比幼稚園低，如果你不爽就走。」孫生也不服輸回嘴，「我要等到你，我們還要繼續講啊，還不夠炸，我想看你有情緒的樣子。」

▲孫生、蹦闆在店外起口角。（圖／翻攝自YouTube／孫生又來了）

蹦闆對著孫生說：「你有沒有記得你跟我說過一件事，你有來過酒店知道嗎？就是你發生家裡的事情後，隔了一個禮拜來我店裡喝酒，你問我小姐『你知道我是誰嗎？你跟我出去要錢嗎？』」孫生聽完直接回應：「屁啦鬼扯，絕對不可能。」

蹦闆接著說，孫生也問過他一樣的問題，詢問當網紅找女生出去要錢嗎，孫生聽完立馬否認此事，但蹦闆直接發起毒誓，「我對天發誓，如果我自己掰出來的，我兒子明天就死掉，你是怕黑嗎？小姐跟我講的我當作聽錯，你親口跟我講的，我聽錯耳朵長包皮。」成為整場評斷食物直播的意外插曲。

