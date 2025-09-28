許志豪手握3節目！出道20年「一度想放棄演藝圈」　貴人提攜殺出一條血路

記者孟育民／台北報導

許志豪偕杜忻恬、李子森接下中天、中視全新歌唱節目《唱歌給你聽》，預計10月7日開播，許志豪坦言第一時間收到主持邀約時，以為製作人在開玩笑：「《綜藝一級棒》每個禮拜成績都很好，有一次我跟製作人說『哥，不需要一直稱讚我，開個節目給我就好』，沒想到他竟回『對，我就是要通知你，要開新節目』。」玩笑話竟成真，許志豪開心之餘其實壓力爆表，挑大樑主持新節目，每次錄影都嚴重失眠。

▲許志豪、杜忻恬、李子森攜手主持《唱歌給你聽》。（圖／中天綜合台提供）

主持音樂性節目，許志豪透露內心對音樂其實無比熱愛：「我出道快20年，在主持節目之前是歌手，我唱了將近8年，只是發了6、7張唱片都沒紅，而且是沒紅到差點要放棄這條路去找工作。」他自認幸運地遇到貴人提拔，轉而朝主持發展：「開始主持後接了幾個節目一直到現在，但還是很多人不知道我是歌手，雖然我很常在節目中唱歌，但觀眾只是訝異這個主持人居然會唱歌！」

▲許志豪出道快20年。（圖／中天綜合台提供）

許志豪目前手上共有3個節目主持，他打趣地說：「我薄利多銷，對我來講能夠在這樣的景氣中，手上再多一個帶狀節目真的很補！對我的房貸有很大的幫助，我一直給自己的期許是『當不了高顏質的藝人，就當高CP值的藝人』。」《唱歌給你聽》10月7日將上檔，許志豪私下也敲起通告，喊話康康來上節目助陣：「康哥來有很大的意義，一來是看他栽培的弟弟妹妹們打出好成績，二來是康哥有很多經典歌，我們節目每集都會向歌壇重量級的人物致敬，康哥絕對值得做一集。」優質歌唱節目《唱歌給你聽》自10月7日起週一至週五晚間8點在中天綜合台、晚間10點在中視播出。