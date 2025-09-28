5個月前穩交…金鐘影帝露面認分手了！黃河四度入圍金鐘曝新身份

記者黃庠棻／台北報導

第60屆金鐘獎入圍名單在15日公布，客家電視的《星空下的黑潮島嶼》總共入圍16項大獎，成為戲劇類的最大贏家。今（28）日該劇舉辦金鐘入圍茶敘，入圍迷你劇集／電視電影男主角獎的吳念軒、迷你劇集／電視電影男配角獎的黃河、劉承恩與迷你劇集／電視電影女配角獎的睦媄與導演王傳宗皆一同出席。

▲《星空下的黑潮島嶼》舉辦金鐘入圍媒體茶敘。（圖／記者周宸亘攝）

黃河第五度入圍金鐘獎，坦言入圍當下自己正在睡覺，是被經紀人打電話叫醒才得知，一開始還迷迷糊糊地說道「是我工作遲到了嗎？」，被告知入圍後甚至脫口「恭喜你」，被經紀人糾正「是恭喜你才對」，他才整個人驚醒，趕緊起床寫入圍感言。

得知入圍金鐘獎喜訊之後，黃河透露自己有跟親朋好友分享，被問到女友是否有特別給予鼓勵時，他態度突然變得支支吾吾說道「大家都是好朋友」，後續被逼問才認了目前已經恢復單身，點頭咳了好幾聲才「嗯」，默認分手消息。

對此，黃河透露自己今年有了新的身份，除了拍戲之外，還開始做電影監製，後續還有新作即將上檔，加上今年還入圍了金鐘獎，行程滿檔的他把大部分時間都花在工作上，直呼「沒有時間情傷」，疑似因為分身乏術而情斷。

