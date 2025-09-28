「小全智賢」宋怡雨剛結婚就後悔！　2年速離婚：被愛情蒙蔽雙眼

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女演員宋怡雨（송이우）因擁有高冷的外貌，長相與全智賢相似，被封為「小全智賢」。她2018年嫁給企業家，婚姻卻只有維持兩年，近日她出演好友的頻道，首度承認其實在結婚沒多久就想離婚了，「被愛情蒙蔽雙眼，覺得我什麼都可以配合，就這樣生活下去，在某個瞬間會懷疑自我『我一定要這樣做嗎』」，最終婚姻走向句點。

▲宋怡雨與全智賢長得相似被封為「小全智賢」。（圖／翻攝自YouTube）



宋怡雨2018年嫁給圈外人，但她的婚姻只有2年，維持單身5年多，她近日出演好友節目自嘲，當年只交往1個月就閃婚，好友問她「婚姻的危機在來臨？」她淡淡一笑回答：「結婚沒多久就⋯。」回顧上一段婚姻，她說：「人生活著第一次發現原來跟一個人一起生活是這麼難的事，比出社會的生活還辛苦。」

▼▲宋怡雨首度曝光離婚主因。（圖／翻攝自YouTube）



舉例出實際例子，宋怡雨表達出對前任的怨言「為何不這樣幫我做」、「為何反應跟以前不一樣」，坦言起初是因為被愛情蒙蔽雙眼，覺得什麼都可以磨合，但兩人的耐性逐漸走到臨界點，最後不想再忍耐，因而決定分開。

▲宋怡雨笑喊人生重來一次也不會選前夫。（圖／翻攝自YouTube）



但她也表示，若時間能重來，同樣會選擇結婚，只是當被問到會與同任結婚嗎？宋怡雨露出冷笑回答：「這話過分了！」間接承認與前夫的緣分已走到盡頭。他同時認為夫妻間有同感很重要，「如果沒有同感，話題就會中斷，當我又痛又難過的時候，對方卻只回『嗯？為何會痛』，就會覺得他到底在幹嘛。」