《失明》女女戀太香！　吳可熙曝心動瞬間：愛上林依晨很容易　

記者蕭采薇／台北報導

電影《失明》主演林依晨、吳可熙，特地在戲院舉辦「初戀。閃映場」與粉絲見面，兩位影后在片中錯過20年的緣分與遺憾，虐戀激情讓觀眾印象深刻，也讓這場特映會座位秒殺。兩位主演更在現場獻上親密擺拍及真情告白，讓粉絲感動直呼「太甜了！」

▲林依晨、吳可熙CP感爆棚，舉辦初戀場回饋粉絲。（圖／周子娛樂提供）

▲林依晨、吳可熙在《失明》裡對手戲愛的激情，被讚演技更上一層。（圖／周子娛樂提供）

林依晨在片中飾演的書儀，在錯過吳可熙飾演的雪津後，選擇壓抑感情，依循傳統家庭期望成為醫師娘。當被問及若書儀能對20年前的初戀說句話，林依晨真情告白：「雪津，20年了，謝謝你包容我的所有、我的懦弱、我的不夠勇敢及困惑，媽已經走了，我真的希望她可以讓我好好愛你，請給我這個機會。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

而經歷婚姻、突破社會框架、最終坦誠面對內心的雪津，也感性回應：「當我在診所跟你重逢，看著你的眼睛時，想起20年前妳看我的樣子，聞到妳身上的味道，我瞬間很想妳，我沒有忘記過妳，不管妳的選擇是什麼、妳在哪裡，不用跟我說對不起，我會永遠愛著妳，希望我們有機會再在一起。」兩人深情對話後相擁而泣，並分別送上代表書儀及雪津的小禮物給粉絲，現場充滿愛與感動。

▲林依晨、吳可熙CP感爆棚，舉辦初戀場回饋粉絲。（圖／周子娛樂提供）

▲林依晨、吳可熙CP感爆棚，舉辦初戀場回饋粉絲。（圖／周子娛樂提供）

林依晨、吳可熙在電影裡愛得濃烈，特映會中也特別搭配粉色系穿搭，呼應初戀的美好與單純。兩人CP感十足，被粉絲問到對戲時有沒有心動的感覺，林依晨直言：「可熙在裡面太帥了，很容易愛上。」吳可熙也害羞表示：「演員這個職業非常迷人，我必須真實的很喜歡書儀，當下是滿心動的，一開始會緊張，但我很安心，愛上依晨很容易，眼神一碰到就離不開了。」

▲林依晨、吳可熙CP感爆棚，舉辦初戀場回饋粉絲。（圖／周子娛樂提供）

▲林依晨、吳可熙角色互相深情告白，相擁而泣。（圖／周子娛樂提供）

映後有觀眾分享自己帶著媽媽進戲院，希望讓媽媽在性向認同上感受不同觀點。林依晨感動表示：「不一樣就只是單純不一樣，不代表不正常，不會失去我們愛人的權利跟能力，有能力愛人，就是一個健康幸福的人。」

 

