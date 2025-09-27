這是路雲你信？《濁流之爭》顛覆形象　攜手商團千金辛叡恩逆襲

記者吳睿慈／綜合報導

Disney+最新權力鬥爭韓劇《濁流之爭》近日開播，不同於傳統的政治惡鬥、算計或是朝堂爭權，直擊底層年輕人如何在險惡世道裡逆流而上，打造出一部硬派的江湖復仇錄。男主角路雲擁有高顏值帥氣外貌，但在本劇裡沾滿泥濘、滿臉蓄鬍，顛覆以往斯文書生的形象，搭配搶眼女主角辛叡恩，市井小民起身反抗大鯨魚，一步步尋回心中的那股正義，戲劇越看越熱血。

▲路雲在最新作品裡《濁流之爭》顛覆男神形象。（圖／Disney+提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

《濁流之爭》最大亮點，莫過於主演路雲徹底顛覆過往形象，以往總以貴公子、冷峻美男形象示人，這回一改俊朗外表，披上蓬頭垢面的造型，演活一位混跡街頭、打架專業戶的地痞，但其實他的身世有反轉，一人可打倒數位武將，從最底層往上爬，精湛演技貫穿整部劇。

▲▼路雲、辛叡恩、朴栖含三角關係成為亮點。（圖／Disney+提供）



與他搭檔的還有因《語意錯誤》走紅的爆紅演員朴栖含，他飾演冷靜果敢、堅守制度的理性從事官；以及在《黑暗榮耀》展現強烈存在感的辛叡恩，這次則搖身一變成為聰慧堅毅的商團千金，三人目標一致皆是對抗腐敗官員，然而截然不同的角色設定，令劇情張力倍增，也讓觀眾好奇立場衝突的三人是否會反目，或者如何攜手打敗貪污。

▲▼《濁流之爭》描繪市井小民往上爬的成長故事。（圖／Disney+提供）



此外，《濁流之爭》描繪市井鬥爭、江湖險惡的成長故事，從街頭打鬥、市場騙局到衙門權力鬥爭，劇情快狠準、層層推進，將底層青年的生存與反抗展現得淋漓盡致。導演在劇情鋪陳上別出心裁，前兩集以混亂、泥濘的氛圍奠定基調，隨後逐步將角色推向體制核心，掀開更大的對決舞台，看得觀眾熱血沸騰「劇情越到後面越上癮」、「這是一堂關於革命的必修課」。

隨著《濁流之爭》劇情推展，從江湖鬥爭一路延伸到政治核心，角色間的信任、背叛與抉擇層層交織，讓觀眾在追劇時不僅投入於愛恨糾葛，更被其中的社會寓意所震撼。《濁流之爭》目前已在Disney+上架，每週五更新三集，目前前三集已造成熱烈迴響，勢必成為下半年最具話題性的韓劇新作。