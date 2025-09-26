SEKAI NO OWARI愛上台灣威士忌！指定「這款好喝」：日本買不到～

記者吳睿慈／台北報導

日本樂團SEKAI NO OWARI（世界末日）即將在台北流行音樂中心開唱，他們場地越開越大，且繳出完售好成績，感謝粉絲的支持，Nakajin表示「成員們聽到這個消息都非常興奮，隔了這麼久能讓更多人可以參加我們的演唱會真的很開心。」

▲SEKAI NO OWARI相隔6年來台灣開唱。（圖／ 環球音樂提供）



本次巡迴命名為「Phoenix」，成員Fukase說，「我們的歌曲常有復活或再生這樣的主題，想以歌曲為出發點，將這些理念放進去巡迴的名字裡。」而被問及有沒有覺得自己哪些部分重生了？Nakajin覺得自己頭髮長出新的，Fukase覺得最近自己改變了生活習慣，開始運動又早睡早起，小酌也不會喝到爛醉，甚至有時候6點開始小喝一杯，8點就會入睡了，甚至比Saori的小孩還早睡。

▲SEKAI NO OWARI特地來台買威士忌。（圖／ 環球音樂提供）



SEKAI NO OWARI成員Saori回想這次前往噶瑪蘭威士忌酒廠拜訪，由於過去曾經收過台灣工作人員的伴手禮，一試成主顧，因為日本買不到，所以特地前往當地購入要當伴手禮。

團體邁入15週年，DJ LOVE感性表示「一轉眼就15週年了啊，10週年的時候覺得10年了，現在15週年也覺得15年了，好久沒舉辦的亞巡，很開心可以跟大家見面，希望之後持續都還有機會。」相隔6年訪台，這期間經過疫情，他們也說：「期待這次帶給大家的表演，也期待可以吃到新奇的食物，來到這邊用不同語言溝通帶來很多刺激。」