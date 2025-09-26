阿姑周遊感嘆資深藝人見一次少一次　號召捐款457萬元送愛到花蓮

記者葉文正／台北報導

資深藝人周遊(阿姑)與導演夫李朝永今天出席「中華民國關懷演藝人員基金會」舉辦的中秋聯歡餐會，並感嘆許多資深藝人有的離去，有的受到病痛所苦，看到林松義的樣子很難過，也透露所屬的獅子會已經捐款457萬，幫助花蓮災區，為公益不遺餘力。

▲周遊(左)與李朝永今天出席餐會。（圖／記者徐文彬攝）

阿姑表示，看到資深藝人這麼老，看到林松義身體不良於行，好難過，李景光 看著也憔悴，突然覺得感慨，我們來參加餐會，也是為了看大家，這個活動讓我們每年三節都可以見面，很感謝基金會。

▲林松義今天也出席餐會。（圖／記者徐文彬攝）

阿姑也說，每年期待這個過年過節能相會，看到他們就是見一次賺一次，身體要像保養車子一樣一直好好保護，我錢留下來幹嘛，我錢剩下要給兒子啊？給他們吵架，我能花的我就花，我要自己享受，要獨樂樂眾樂樂。

▲李炳輝變瘦 。（圖／記者徐文彬攝）

至於是否為花蓮光復災區盡一份心力？阿姑則說：「我早上就在打電話關心，我個人的基金會還在號召，募集資金捐款，我們國際獅子會捐了15萬美金(台幣457萬元)，此外我之前捐救難車等，都是不斷在做善事，希望大家都可以平安。