86歲陳淑芳「7天不卸妝」！化妝師認證：也不洗臉 阿本近看膚質嚇傻
記者潘慧中／綜合報導
金馬影后陳淑芳儘管已經86歲，外貌依然保養得宜。最近上節目《萌寵明星粗乃玩》提到保養祕訣時，她坦言自己不卸妝也不洗臉，此話一出立刻震驚主持人Sandy（吳姍儒）和阿本。
▲陳淑芳會連續7天不卸妝。（圖／翻攝自YouTube／萌寵明星粗乃玩）
陳淑芳現場舉例，比方說她錄影當天化了妝之後，「我可以維持7天、6天、5天、4天不一定（不卸妝）。」看到Sandy和阿本露出不敢置信的表示，她立刻cue化妝師作證。
▲▼Sandy和阿本都非常震驚。（圖／翻攝自YouTube／萌寵明星粗乃玩）
化妝師在場外認證，「淑芳阿姨都不卸妝的，阿姨也不洗臉。」阿本聽了還是不敢相信，「怎麼可以皮膚這麼好？！」他還直言要跟陳淑芳的化妝師買所有的化妝品。
▲▼陳淑芳的化妝師在場外認證。（圖／翻攝自YouTube／萌寵明星粗乃玩）
對此，陳淑芳緩緩道出她的看法，「卸妝不是要卸妝油嗎？卸好妝要洗臉嘛，那洗完了之後，你睡覺前要幹嘛？要擦保養品，那白天起來的話你又洗臉，所以我就這些錢都省掉，無形當中也許這是上天給我的也不一定。」
▲阿本近看陳淑芳的膚質。（圖／翻攝自YouTube／萌寵明星粗乃玩）
讀者迴響