韓YTR闖鬼屋飄刺鼻味！開門竟拍到男屍　嚇瘋報警：這裡有人死了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓網紅道士WOOCHI（도사우치）以勇闖廢棄屋、凶宅、鬼屋為拍攝主題，YouTube頻道吸引11萬人訂閱。沒想到，最新一集，他竟在開箱凶宅的過程中，發現已經明顯死亡的男性，嚇到他衝出房外，並打給警方報警表示「這裡有人死了，我剛剛確認過了」，連語氣都在顫抖，該影片在韓掀起軒然大波。

▲▼道士WOOCHI開箱鬼屋竟拍到男屍。（圖／翻攝自YouTube）



道士WOOCHI於16日更新一則影片，標題寫著「希望故人安息」，點進影片才發現，他竟在開箱凶宅的過程中，發現已經明顯死亡的男性，在進入有屍體的房間前，他就表示有刺鼻的味道，且門後用牢牢的塑膠包著，他用力推開撕破塑膠，仔細一看，才看到一名男子屍體倒臥在床上。

影片全程記錄下道士WOOCHI開箱過程，他更嚇到衝出房外，打給警方表示「這裡有人死掉了」，警方問他「你怎麼知道那個人已經死了」，他回應「我剛剛已經確認過了」，並解釋自己是正在廢棄屋裡拍攝，沒想到進入其中一間房間時發現屍體，透過現場遺留的鞋子判斷屍體應為男性。

▲▼道士WOOCHI衝出房外立刻報警。（圖／翻攝自YouTube）



沒多久後，警方、消防車、救護車抵達現場，確認該名男性確實死亡，影片在韓掀起軒然大波。不僅如此，當時警方請他再次進入房間拍下照片回傳，此舉也在留言區遭到批評，有網友認為「那是案發現場，再返回現場拍照就破壞現場了」、「警方的做法有對嗎」。

▲道士WOOCHI打下一段文字，盼故人安息。（圖／翻攝自YouTube）



對此，道士WOOCHI在留言區回覆網友的疑慮，回傳照片是方便讓警方確認事實，當下他有告知「我已經離開現場了」，警方有表示「那就不一定要拍」，只是有照片輔助對於調查有幫助，於是他才重返現場拍照。