還記得她嗎？　玉女歌手紅遍全亞洲「突離開台灣多年」47歲絕美近況曝

記者蔡琛儀／台北報導

47歲新加坡歌手蔡淳佳當年以〈陪我看日出〉紅遍亞洲，曾淡出歌壇回歸新加坡從事驗光師工作，今年她人氣翻紅，新歌〈茉莉花香〉攻佔榜首，不僅北京、上海演唱會場場爆滿，更宣布將於12月13日回到出道地台北，於北流Legacy TERA舉辦生涯首場個唱，讓等待多年的歌迷驚喜不已。

▲蔡淳佳12月13日將於北流Legacy TERA舉辦生涯首場台北個唱。（圖／Joi Music、淳萃文化提供）

對於首次在台北開唱，她感性表示：「雖然25年後才初登場，但一切都是最好的安排。」她先前在陸綜《百分百歌手》展現親切風範，累積超高人氣，擺脫「歌紅人不紅」的標籤，被封「人冷心不冷」，先前一直被唱片公司塑造為玉女歌手，直到轉型獨立音樂後，真實的直爽個性，才被大眾重新注意，甚至還從I人被認證為成E人，成為社交場合的開心果。

回顧25年音樂旅程，蔡淳佳坦言曾因唱片公司改組陷入低潮，一度懷疑自己「耐不過5年」，如今走過25年仍站在舞台，感謝所有貴人相助，並直言這場演唱會就像是和鐵粉的一場約定，「這些年大家都敲碗說『快開呀快開呀，不唱就老了！』，但我覺得現在才剛剛好。」

▲蔡淳佳今年人氣翻紅。（圖／Joi Music、淳萃文化提供）

她也特別提到母親是自己出道的最大動力：「雖然媽媽當年很反對我唱歌，但她在我19歲時就因病離世，讓我感受到人生苦短，想做什麼就應該立刻去做！」她憶及當年初到台灣經歷921地震和颱風，得知近日樺加沙強颱在花蓮造成的災害，她也誠心祈求上天，能將人身災害減到最低，「天佑台灣！」演唱會門票將於今中午12點開賣。