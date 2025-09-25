THE BOYZ台灣演出無預警取消！　主辦證實：不得已的決定

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣韓團THE BOYZ原預定在10月25日舉辦「 WORLD TOUR in TAIPEI」巡演，沒想到，主辦單位25日突對外公告證實演出取消，「藝人、經紀公司、製作方以及我們作為當地主辦方，皆已盡最大努力推動演出，但最終判斷難以呈現高品質的舞台，因此做出了這不得已的決定。」

▲THE BOYZ台灣演出無預警取消。（圖／翻攝自THE BOYZ臉書）



THE BOYZ這一年來禍不單行，先是成員善旴對保鏢的態度不佳，遭到韓網炎上，他事後道歉表示，未來會以實際行動證明自己並不是外界所誤解的那種人，「為我不成熟的應對所帶來的不適與傷害，向所有人真誠道歉。」緊接著，前成員周鶴年又因密會退役AV女優明日花綺羅惹禍，他聲稱「沒有性交易」，但形象大傷，遭到公司解約退團。

▲主辦宣布THE BOYZ台北站專場取消。（圖／翻攝自iME TW臉書）



團體原預計在10月25日來台舉辦巡演專場演出，沒想到，演出1個月前卡喊，主辦單位iME TW於25日突對外公告證實活動取消，「首先，向一直等待THE BOYZ WORLD TOUR的所有粉絲致以誠摯的歉意，原定於2025年10月25日於台北舉辦的演出，因當地情況不得不取消。藝人、經紀公司、製作方以及我們作為當地主辦方，皆已盡最大努力推動演出。但最終判斷難以呈現高品質的舞台，因此做出了這不得已的決定。」

主辦在官方臉書公告退票事宜，「售票系統將自動進行退款程序，無須任何操作。」並誠懇道歉表示「對於這突如其來的消息給各位帶來的困擾與不便，我們再次致以深深的歉意。懇請各位粉絲的體諒，謝謝。」關於退票詳情請洽iME TW官方臉書專頁。

iME TW臉書聲明：

