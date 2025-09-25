金鐘國新婚放閃！幸福藏不住：老婆洗碗好可愛⋯　肉麻寵妻對話曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣歌手金鐘國9月低調結婚，但他的婚禮不對外開放，要求親友保密，因此新娘資訊絲毫未外流，使得大眾相當好奇。新婚進入3週，他正常回歸工作，近日進棚錄製綜藝節目《屋塔房的問題兒童們》，提及每早在家裡看到妻子的心得，放閃表示：「早上看著老婆洗碗的模樣，真的很可愛。」一席話閃瞎所有人。

▲金鐘國新婚3週放閃，靦腆告白「老婆洗碗模樣好可愛」。（圖／翻攝自KBS）



金鐘國手握多個綜藝節目主持，雖然對妻子身份保密到家，但幸福藏不住，近日出演《屋塔房的問題兒童們》，他結婚前就被好友虧太節儉，沒想到，妻子與他天作之合，同樣也有節省的好習慣「妻子用過的濕紙巾會洗過曬乾再用一次」、「我沒有特別叫她這樣做」，首度夫妻倆有著類似生活方式。

新婚3週，金鐘國更是難掩幸福感，他霸氣放閃：「早上時，會盯著正在洗碗的妻子可愛的模樣看。」妻子發現他的目光，還會反問他「是我水開得太大了嗎？」誤以為自己吵醒他，夫妻倆的日常對話充滿甜蜜感。

▲金鐘國婚禮日前圓滿落幕。（圖／翻攝自金鐘國IG）



金鐘國的婚禮於9月初在高級飯店裡舉辦，身為歌手的他，親自獻唱了婚禮歌曲，並以大勢夯曲〈Loveable〉（討人喜歡）獻給老婆，歌詞裡「甜蜜地愛著妳」、「從頭到腳都很可愛」、「等待是有意義的」等字句，完美展現他的情意，現場氣氛歡樂，賓客反應更是熱烈不已。

婚禮約莫邀請100餘人，主持人由多年好友劉在錫擔任，不只是婚禮前的訊息全部保密，就連婚禮後的所有照片、幕後花絮全都沒公開。