趙樹海上節目要哈林「多學著點」 于冠華自爆母親未成年結婚

記者葉文正／台北報導

民歌手趙樹海、范怡文、馬毓芬、曾淑勤、凃佩岑、于冠華同上公視《哈！真相大白了》，主持人哈林庾澄慶口中「從小一起唱歌長大老朋友」的音樂人齊聚一堂，哈林還稱趙樹海「尤其他是看著我長大的」，讓40年前即主持益智節目《大家一起來》的趙樹海直言「避諱那個老字」，哈林也虧他「你這個老耳朵怎麼這麼靈？」，兩代主持人打成一片，現場熱鬧非凡！節目將在今（9/24）晚9時公視播出，並上架公視+平台。

▲庾澄慶被嗆仍繼續主持。（圖／公視）

節目中出題問「只要父母同意，女兒16歲就可以登記結婚」，趙樹海跟于冠華都答「╳」，與其他女性參賽者意見相左，趙樹海認為「女性情感思考，媽媽比較心軟」，而于冠華則自爆自己母親「16歲嫁給我爸，當他們去辦結婚登記，戶政主動幫他們寫滿18」，哈林問他「這會不會是偽造文書啊！」，趙樹海聽了睜大眼說「這個剪掉、剪掉」。

▲公視《哈！真相大白了》來賓曾淑勤（左起）、于冠華、趙樹海與主持人庾澄慶互動製造笑果。（圖／公視）

目前已有孫子的范怡文這題答正確，也表達自己看法說「父母可以行使未成年人的權利」，讓趙樹海聽了皺眉說「父母怎麼可以代表法律呢？監護人如果沒有法律常識，這個監護人不得當監護人吧？」，哈林趕緊出面打圓場說表示自己雖不支持趙樹海說法，「但也先不要觸怒大家」。

而答案一公布確實是「╳錯誤」，節目專家律師陳又新解釋「目前法律規定17歲可以訂定婚約、18歲才能正式登記結婚，而因為滿18歲了，他們不需要父母同意」；也讓趙樹海回嗆哈林「多學著點」，哈林則陪笑稱是，趙樹海還不饒人說「這段不要剪掉啊！」，哈林立刻笑回「剪掉！下一題」，逗現場來賓捧腹。

而大家口中的「仙女」、「魯冰花小姐姐」曾淑勤第一回合吊車尾晉級，但最後卻跌破眾人眼鏡挺進到最後關卡，讓她摀嘴說「怎麼可能？」，趙樹海也說她「仙女是扮豬吃老虎」。沒想到曾淑勤卻敗在「空腹吃香蕉會傷胃」選了「○正確」，一旁已被淘汰的趙樹海在她答題時跟著緊張地說「完了！完了！要回家了」，于冠華最後還笑說「沒想到仙女敗在香蕉手上？」，讓來賓們笑成一片。