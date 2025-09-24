高雄完售秒宣布北上！OneRepublic五度訪台創紀錄　宣布「2026年小巨蛋開唱」

記者蕭采薇／台北報導

才剛在高雄巨蛋霸氣完售！「流行天團」共和世代（OneRepublic）確定將五度訪台及四度攻蛋！台北小巨蛋外牆「神秘剪影」率先現身，瞬間引爆網路熱議與瘋狂猜測，不少網友驚訝表示「希望是共和世代」、「年底高雄，什麼時候台北？」、「許願共和來小巨蛋」、「人生必看，來一次看一次」討論聲浪不斷，展現出共和世代在台無與倫比的超高人氣。

▲共和世代（OneRepublic）小巨蛋外牆「霸氣剪影」引熱議。（圖／ Live Nation Taiwan提供）

主辦單位24日正式宣佈，全新巡迴《ONEREPUBLIC “From Asia, With Love” 2026》隆重於3月4日登上台北小巨蛋舞台！將寫下「史上首支西洋樂團，四度完成南北攻蛋」的傳奇紀錄，更是2026第一組站上小巨蛋開唱西洋天團，再一次改寫演唱會史。

來自美國科羅拉多州的流行搖滾天團 共和世代，由葛萊美獎肯定的主唱暨靈魂人物 Ryan Tedder 帥氣領軍，自成軍以來，便以充滿感染力的旋律與細膩的音樂製作征服全球，至今在數位串流已累積超過 250 億次驚人收聽量，歷年神曲包括一舉爆紅全球的搖滾抒情神作《Apologize》、正能量之作《Stop And Stare》及《Good Life》、紅到舞池派對的《If I Lose Myself》等，其中不敗神曲《Counting Stars》絕對是生涯代表作，狂掃超過 31億次收聽，並榮獲全美鑽石認證。

▲共和世代（OneRepublic）破紀錄登台北小巨蛋。（圖／ Live Nation Taiwan提供）

這股共和洗腦魔力也蔓延到好萊塢，憑藉為湯姆克魯斯主演的電影《捍衛戰士：獨行俠》打造「口哨神曲」《I Ain’t Worried》入圍MTV電影大獎「年度歌曲」紅遍大街小巷，再寫生涯新巔峰。今年共和世代迎來全新音樂計畫，已搶先推出為動畫《怪獸8 號》第二季打造的片尾曲 《Beautiful Colors》細膩旋律搭配動人歌詞，再展不斷進化的創作功力，也讓樂迷對即將展開的全新巡迴演出充滿期待。

2026全新演出《ONEREPUBLIC “From Asia, With Love” 2026》將唱遍香港、東京、新加坡以及台北，睽違三年終於重返台北小巨蛋，3月4日二度實力開唱，今年萬人大合唱包廂就跟著共和世代從2025高雄巨蛋一路唱到2026台北小巨蛋。