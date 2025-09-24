大老闆工廠倒閉逃家…到卡拉OK「當變裝小姐」　老婆委屈提離婚！

記者黃庠棻／台北報導

TVBS原創劇集《舊金山美容院》集結三個家庭、兩代的故事，劇中「光生玩具」的林家成員，包含劉品言、董至成、李芳雯及劉秀雯。最新預告中，董至成因工廠倒閉逃離家庭，卻被女兒劉品言找到，更撞見他以「夢夢」的變裝形象在卡拉OK店唱跳陪酒，老婆李芳雯得知後，感到委屈又心酸，竟動了離婚的念頭。

▲董至成在《舊金山美容院》與李芳雯飾演夫妻。（圖／TVBS提供）



董至成透露，雖然過去以「董月花」角色紅遍全台，這次變裝「夢夢」卻充滿挑戰「最難的不是扮女裝，而是要獨自唱跳五分鐘，既要嗨翻全場，又要展現角色內心的空虛和落寞。」導演杜政哲充分尊重他在變裝上的專業，讓董至成自由發揮。

沒想到，董至成過於投入導致跳到一半內衣滑落，瞬間讓全場笑翻，他感慨地說「雖然看起來像喜劇效果，但角色內心其實在滴血，這是一個董事長被生活逼到走投無路的真實寫照。」不過，演多了「國民爸爸」，他也忍不住喊話「哪天也讓我演個霸氣總裁，有錢、有權、演起來特別大快人心！」

個性大膽、灑脫的李芳雯坦言，自己與傳統女性的角色「雪卿」完全不同，笑說「如果我遇到另一半變裝，我可能會覺得很酷，還會幫他挑假睫毛。」一向對感情很自主的她，看見雪卿什麼事都扛在肩上，照顧一家老小，認為「當雪卿開始考慮離婚時，我反而覺得鬆了一口氣，覺得是她終於懂得為自己活。」



戲裡背負父親債務的劉品言，則回憶角色「麗穎」撞見變裝父親的心境，坦言「麗穎那一刻其實疑惑比震驚更多，努力在幾秒內合理化眼前的爸爸。」戲外，現場氛圍則十分輕鬆，她打趣道「畢竟我們都經歷過董月花的年代，對於董哥的扮相，非常熟悉，很有親切感。」

《舊金山美容院》透過家庭親情與人生困境的交織，揭開角色背後的無奈與掙扎，也展現演員們跳脫以往形象的全新挑戰，讓觀眾在驚喜與共鳴之間，期待後續更多發展。10/19起，每週日晚間8點，鎖定TVBS 42頻道、TVBS精采台（MOD）首播；晚間10點在Netflix、晚間11點在中華電信ＭＯＤ、Hami Video影劇館+同日播出。中視也將在12月播出。