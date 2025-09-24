獨／拍戲前要拜地基主！「最帥巫師」Keng《靈魂重生》用真咒　離開片場不敢唸

記者蕭采薇／台北－曼谷連線專訪

泰星Keng、Namping因演出BL劇《靈魂重生》爆紅，儘管都是第一次主演電視劇，兩人已成為當紅CP。Keng因飾演驅魔人，因而有了「最帥法師」的稱號。Keng向《ETtoday星光雲》透露，由於劇中所唸的也都是「真咒語」，他說：「每次要拍攝這幾場戲之前都會拿香向眾神明和大地女神參拜稟報，以及跟地基主請示告知。」

▲《靈魂重生》讓Keng有了「最帥法師」的稱號。（圖／愛奇藝國際站提供）

不僅演出巫師，就連咒語都是真的，Keng在接受《ETtoday星光雲》專訪時表示，多少都有些禁忌。除了拍攝前要向神明告知外，「拍攝時期唸的咒語就會認真的唸，就算是排演也是一樣，這些咒語也只會在拍攝時候唸咒，離開劇組就不會再唸或使用。」

▲《靈魂重生》讓Keng和Namping成為炙手可熱的CP。（圖／愛奇藝國際站提供）

而《靈魂重生》吸引人的地方，還有絕美逼真的場景和服飾，Keng說：「我相信服裝跟場地對演戲發揮有一定的影響，因為環境跟服裝可以讓我們相信自己就是在那個空間跟那個角色，我們就可以表現得更好。」

▲Keng透露，「仁慈跟給予」是他從《靈魂重生》角色身上學到最多的地方。（圖／愛奇藝國際站提供）

Keng也透露，「仁慈跟給予」是他從角色身上學到最多的地方，「因為法師這個角色真的讓我看到犧牲，像是為了村莊而犧牲之類的，或是幫助Khem，讓我覺得人性真的有這樣的一面。」Namping則表示：「我覺得主要在角色中學習到部分就是『希望』，因為這個角色在故事裡面其實非常的絕望，但相信明天會是新的開始，生活就會重新出發。」

▲《靈魂重生》都為兩人第一部戲劇作品，一舉讓Keng和Namping爆紅。（圖／愛奇藝國際站提供）

《靈魂重生》劇中，兩人的角色也有著前世留下的羈絆。而如今兩人組成火花四射的CP，Namping也相信，他們前世也一定相識，「因為泰國人深信今世的相遇一定是上輩子有牽連在一起，不管是好的還是壞的，所以讓我們這一世相遇，所以一定有見過面，不管真的或假的，我就信這樣子。」

▲《靈魂重生》Keng和Namping私下也是好朋友，兩人先前在實境節目就很有火花。（圖／愛奇藝國際站提供）

此外，Keng和Namping也都承認，有偷偷好奇過，自己的前世究竟是什麼，也都向有能力的人問過這件事。Namping坦言：「一開始本來好奇心沒那麼大，但他訴說的事情讓我很驚訝，而且我深信因果這件事情，聽完就偷偷的開始相信這件事情。」

▲《靈魂重生》Namping演出受到家族詛咒「活不過20歲」的大學生。（圖／愛奇藝國際站提供）

但具體是什麼身份，倒是沒有這麼細究。Namping笑說：「我上輩子應該是桃子或是麻糬或什麼都可以，只要看起來圓圓的這樣，眼睛細細的，也可能是丸子。」Keng則認爲自己，前世應該是一個旅行者，「因為我覺得我喜歡觀察身邊事物或探索新的地方這樣子。」《靈魂重生》於愛奇藝上架更新中。

▲Namping（右）相信，他和Keng（左）前輩子一定也曾相遇。（圖／愛奇藝國際站提供）