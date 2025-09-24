ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

宋承憲痛失77歲母親淚喊
花蓮捐款管道一次看
現場直擊／許光漢轟動越南！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

郭書瑤 春風 陳瑀希 小茉莉 于朦朧 任嬌 陳漢典 LuLu

獨／《靈魂重生》最帥巫師私下反差曝！ 戲中扮冷酷　Namping爆料：Keng超單純

記者蕭采薇／台北－曼谷連線專訪

泰星Keng、Namping因演出BL劇《靈魂重生》爆紅，戲都還沒播完，兩人已成為當紅CP，在台灣也已經累積了一批支持者。Keng和Namping跨海接受《ETtoday星光雲》專訪，透露雖然在戲中，被詛咒Namping常常是被巫師Keng解救的那人，但現實生活中，Keng因為個性單純，反而常受Namping照顧。

▲《靈魂重生》都為兩人第一部戲劇作品，一舉讓Keng和Namping爆紅。（圖／愛奇藝國際站提供）

▲《靈魂重生》讓Keng和Namping爆紅，這也是兩人的第一部戲劇作品。（圖／愛奇藝國際站提供）

《靈魂重生》已成為泰腐圈今年的現象級作品，故事敘述Khem（Namping飾演）生於被詛咒的家庭，家族中所有男生都活沒不過20歲。他的母親為了讓兒子逃過一劫，特意為他改了Khemjira這個女生名字。然而，在他19歲生日之際，護身符突然斷裂。駭人事情接踵而來，他不得不向巫師Pharan（Keng飾演）求救。而Keng驅魔時的帥氣模樣，也讓他有了「最帥巫師」的稱號，讓粉絲大喊：「求祭改！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《靈魂重生》都為兩人第一部戲劇作品，一舉讓Keng和Namping爆紅。（圖／愛奇藝國際站提供）

▲《靈魂重生》Keng演出驅魔人，因而得到「最帥巫師」的稱號。（圖／愛奇藝國際站提供）

劇中Keng的角色大了Namping整整12歲，加上因為巫師需要鎮魔的設定，讓他總是不苟言笑。但私下的Keng和Namping年紀相仿，NamPing說：「我也覺得（戲裡戲外）差異性很大，因為當Keng在詮釋法師這個角色的時候，不管是聲調、用詞還有思維都是以一個成熟的人去呈現，但現實中我們年紀只相差兩歲左右，真實的他比較平易近人、不用想太多和比較容易理解。」

▲《靈魂重生》都為兩人第一部戲劇作品，一舉讓Keng和Namping爆紅。（圖／愛奇藝國際站提供）

▲《靈魂重生》Namping演出大學生，純真的模樣圈了不少粉。（圖／愛奇藝國際站提供）

Keng也表示：「在電視劇中因為角色有年齡差，所以必須要思考角色是遇過很多事情見過世面的人，心裡素質也是必須很強大，知道怎麼輕鬆面對一些不好的事情跟悲傷的事情。」事實上，他們看事情的方式跟戲劇裡的角色也不一樣，Namping說：「像是Khem比較與世無爭，比較會等待其他人的幫助，但現實的我就不會是這樣的人，比較有自我主見。」

▲《靈魂重生》都為兩人第一部戲劇作品，一舉讓Keng和Namping爆紅。（圖／愛奇藝國際站提供）

▲《靈魂重生》劇中，Namping因為收到詛咒，經常要Keng出手相助。（圖／愛奇藝國際站提供）

另一個不同的地方，在於戲中Namping經常因受惡鬼所害，得由Keng出手相救。然而戲外，Keng卻有著反差萌，反而是常受到Namping照顧。Namping說：「因為他比較單純，在人際關係中我就比較常常指引他應該如何應對，我們都是外府的小孩，但我從大學就已經來到曼谷讀書，所以所以比較知道怎麼面對一些事情。」

▲《靈魂重生》都為兩人第一部戲劇作品，一舉讓Keng和Namping爆紅。（圖／愛奇藝國際站提供）

▲《靈魂重生》Keng飾演的巫師，卻愛上自己的客戶。（圖／愛奇藝國際站提供）

Namping接著表示：「Keng就比較沒有防禦心、很單純，常常在發生事情的當下我都會跟Keng說來龍去脈，慢慢地跟他解釋。大部分時候我們都是互相幫忙的，互相注意彼此的情緒跟狀態，因為他是比較內向的人，所以能量有時候沒有這麼多這麼滿，常常我就會來炒熱氣份。」《靈魂重生》於愛奇藝上架更新中。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

靈魂重生NampingKeng

推薦閱讀

現場直擊／許光漢轟動越南！200家媒體搶採訪　「空前盛況」竟導致跳電5分鐘

現場直擊／許光漢轟動越南！200家媒體搶採訪　「空前盛況」竟導致跳電5分鐘

4小時前

郭書瑤為春風動念台中置產！出國煲愛「先刷百萬」機票飯店全包辦

郭書瑤為春風動念台中置產！出國煲愛「先刷百萬」機票飯店全包辦

19小時前

凱莉和好呱吉了！「痛哭擁抱」畫面曝光　她還原親口道歉過程

凱莉和好呱吉了！「痛哭擁抱」畫面曝光　她還原親口道歉過程

1小時前

謝依霖花7年打造300坪豪宅！　 自建戶外泳池「家裡還有電梯」

謝依霖花7年打造300坪豪宅！　 自建戶外泳池「家裡還有電梯」

9/23 19:15

健身房偶遇黑衣長髮女「一看竟是王祖賢」！網誇：以為40歲

健身房偶遇黑衣長髮女「一看竟是王祖賢」！網誇：以為40歲

12小時前

國光女神斷開4年婚淨身出戶　「市場擺攤賣童裝」付龍鳳胎撫養費

國光女神斷開4年婚淨身出戶　「市場擺攤賣童裝」付龍鳳胎撫養費

2小時前

一起幫幫花蓮！　五月天出手捐500萬賑災...劉若英加碼100萬送暖

一起幫幫花蓮！　五月天出手捐500萬賑災...劉若英加碼100萬送暖

2小時前

女星聲援于朦朧「突遭花盆砸中」　消失2天報平安：這結果我不服

女星聲援于朦朧「突遭花盆砸中」　消失2天報平安：這結果我不服

4小時前

丈夫入獄！安以軒消失10月近況曝　超狂家世「根本不缺錢」

丈夫入獄！安以軒消失10月近況曝　超狂家世「根本不缺錢」

18小時前

宋承憲新劇才創收視紀錄　痛失77歲母親淚喊：等待重逢的那天

宋承憲新劇才創收視紀錄　痛失77歲母親淚喊：等待重逢的那天

4小時前

現場直擊／女粉穿白紗喊老公！許光漢越南5場見面會秒殺　偷學袁澧林：想做美甲

現場直擊／女粉穿白紗喊老公！許光漢越南5場見面會秒殺　偷學袁澧林：想做美甲

4小時前

呂文婉公開學生時期嫩照！　自爆童年「遭同學老師排擠」極度自卑

呂文婉公開學生時期嫩照！　自爆童年「遭同學老師排擠」極度自卑

3小時前

熱門影音

李時安襲胸權恩妃＞＜ 　她羞喊：根本故意的！

李時安襲胸權恩妃＞＜ 　她羞喊：根本故意的！
昆凌曝周杰倫「直男發言」　遭爆有了第四胎：目前是沒有

昆凌曝周杰倫「直男發言」　遭爆有了第四胎：目前是沒有
權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動
「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！
當你在三強調超討厭慶祝派對　你的朋友be like...

當你在三強調超討厭慶祝派對　你的朋友be like...
向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了
李秉憲上老婆YT被全程打碼　驚曝：夫妻關係破爛不堪XD

李秉憲上老婆YT被全程打碼　驚曝：夫妻關係破爛不堪XD
盧學叡一年半沒收入　「戶頭剩237塊」

盧學叡一年半沒收入　「戶頭剩237塊」
台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban
周杰倫遇粉絲破音 嚇到綜藝摔XDD

周杰倫遇粉絲破音 嚇到綜藝摔XDD
方志友到首爾玩「舒華當地陪」　笑稱兒子被電到「變私生飯」

方志友到首爾玩「舒華當地陪」　笑稱兒子被電到「變私生飯」
被天王「點名合唱＋簽名」周杰倫小歌迷狂掉淚！#星光雲reels

被天王「點名合唱＋簽名」周杰倫小歌迷狂掉淚！#星光雲reels
獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／國際巨星規格！許光漢深夜抵越南　千名粉絲包圍機場迎接

獨家直擊／國際巨星規格！許光漢深夜抵越南　千名粉絲包圍機場迎接

許光漢見越南機場人潮「嚇了一跳」　攜手袁澧林宣傳...女粉穿白紗！

許光漢見越南機場人潮「嚇了一跳」　攜手袁澧林宣傳...女粉穿白紗！

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

權恩妃現身大巨蛋性感熱舞　再跳〈Crazy In Love〉萬人暴動

權恩妃現身大巨蛋性感熱舞　再跳〈Crazy In Love〉萬人暴動

Lulu閃婚！前男友張瑞夫露面狂被虧　許效舜.浩子緊盯要他「開心一點」　

Lulu閃婚！前男友張瑞夫露面狂被虧　許效舜.浩子緊盯要他「開心一點」　

王柏傑分手..方志友送「解脫蛋糕」　曝謝欣穎「跟她女兒是忘年之交」

王柏傑分手..方志友送「解脫蛋糕」　曝謝欣穎「跟她女兒是忘年之交」

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

看更多

【海水灌爆玻璃門】強颱樺加沙直撲香港！ 酒店住客被沖倒

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前63

凱莉和好呱吉了！「痛哭擁抱」畫面曝光　她還原親口道歉過程

2小時前105

一起幫幫花蓮！　五月天出手捐500萬賑災...劉若英加碼100萬送暖

2小時前50

國光女神斷開4年婚淨身出戶　「市場擺攤賣童裝」付龍鳳胎撫養費

3小時前42

呂文婉公開學生時期嫩照！　自爆童年「遭同學老師排擠」極度自卑

3小時前30

《高山遊民》走進臺灣百岳飽覽絕美大景　遇見「噗攏共」的生命故事

3小時前30

葉全真《陌路兄弟》霸氣端高粱！　鳳小岳遭前輩女神氣場震懾

4小時前30

《碰碰狐和貝貝彬》推派對特別場　蓓蓓姐姐帶唱神曲《Baby Shark》

4小時前131

女星聲援于朦朧「突遭花盆砸中」　消失2天報平安：這結果我不服

4小時前60

現場直擊／女粉穿白紗喊老公！許光漢越南5場見面會秒殺　偷學袁澧林：想做美甲

4小時前145

現場直擊／許光漢轟動越南！200家媒體搶採訪　「空前盛況」竟導致跳電5分鐘

讀者迴響

熱門新聞

  1. 許光漢轟動越南！200家媒體採訪
    4小時前285
  2. 郭書瑤為春風動念台中置產！　出國煲愛「先刷百萬」　
    19小時前4024
  3. 凱莉和好呱吉了
    1小時前122
  4. 謝依霖花7年打造300坪豪宅！ 自建泳池「家裡還有電梯」
    9/23 19:1514
  5. 健身房偶遇黑衣長髮女「一看竟是王祖賢」！
    12小時前8
  6. 國光女神斷開4年婚淨身出戶「擺攤賣童裝」付撫養費
    2小時前10
  7. 五月天出手捐500萬花蓮賑災　劉若英加碼100萬送暖
    2小時前185
  8. 女星聲援于朦朧遭花盆砸　消失2天報平安：這結果我不服
    4小時前261
  9. 丈夫入獄！安以軒消失10月近況曝
    18小時前269
  10. 宋承憲新劇才創收視紀錄　痛失77歲母：等待重逢
    4小時前8
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合