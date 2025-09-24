獨／《靈魂重生》最帥巫師私下反差曝！ 戲中扮冷酷　Namping爆料：Keng超單純

記者蕭采薇／台北－曼谷連線專訪

泰星Keng、Namping因演出BL劇《靈魂重生》爆紅，戲都還沒播完，兩人已成為當紅CP，在台灣也已經累積了一批支持者。Keng和Namping跨海接受《ETtoday星光雲》專訪，透露雖然在戲中，被詛咒Namping常常是被巫師Keng解救的那人，但現實生活中，Keng因為個性單純，反而常受Namping照顧。

▲《靈魂重生》讓Keng和Namping爆紅，這也是兩人的第一部戲劇作品。（圖／愛奇藝國際站提供）

《靈魂重生》已成為泰腐圈今年的現象級作品，故事敘述Khem（Namping飾演）生於被詛咒的家庭，家族中所有男生都活沒不過20歲。他的母親為了讓兒子逃過一劫，特意為他改了Khemjira這個女生名字。然而，在他19歲生日之際，護身符突然斷裂。駭人事情接踵而來，他不得不向巫師Pharan（Keng飾演）求救。而Keng驅魔時的帥氣模樣，也讓他有了「最帥巫師」的稱號，讓粉絲大喊：「求祭改！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《靈魂重生》Keng演出驅魔人，因而得到「最帥巫師」的稱號。（圖／愛奇藝國際站提供）

劇中Keng的角色大了Namping整整12歲，加上因為巫師需要鎮魔的設定，讓他總是不苟言笑。但私下的Keng和Namping年紀相仿，NamPing說：「我也覺得（戲裡戲外）差異性很大，因為當Keng在詮釋法師這個角色的時候，不管是聲調、用詞還有思維都是以一個成熟的人去呈現，但現實中我們年紀只相差兩歲左右，真實的他比較平易近人、不用想太多和比較容易理解。」

▲《靈魂重生》Namping演出大學生，純真的模樣圈了不少粉。（圖／愛奇藝國際站提供）

Keng也表示：「在電視劇中因為角色有年齡差，所以必須要思考角色是遇過很多事情見過世面的人，心裡素質也是必須很強大，知道怎麼輕鬆面對一些不好的事情跟悲傷的事情。」事實上，他們看事情的方式跟戲劇裡的角色也不一樣，Namping說：「像是Khem比較與世無爭，比較會等待其他人的幫助，但現實的我就不會是這樣的人，比較有自我主見。」

▲《靈魂重生》劇中，Namping因為收到詛咒，經常要Keng出手相助。（圖／愛奇藝國際站提供）

另一個不同的地方，在於戲中Namping經常因受惡鬼所害，得由Keng出手相救。然而戲外，Keng卻有著反差萌，反而是常受到Namping照顧。Namping說：「因為他比較單純，在人際關係中我就比較常常指引他應該如何應對，我們都是外府的小孩，但我從大學就已經來到曼谷讀書，所以所以比較知道怎麼面對一些事情。」

▲《靈魂重生》Keng飾演的巫師，卻愛上自己的客戶。（圖／愛奇藝國際站提供）

Namping接著表示：「Keng就比較沒有防禦心、很單純，常常在發生事情的當下我都會跟Keng說來龍去脈，慢慢地跟他解釋。大部分時候我們都是互相幫忙的，互相注意彼此的情緒跟狀態，因為他是比較內向的人，所以能量有時候沒有這麼多這麼滿，常常我就會來炒熱氣份。」《靈魂重生》於愛奇藝上架更新中。