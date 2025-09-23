李聖傑有喜了！　等26年首度攻蛋嗨喊：一起唱到天亮

▲李聖傑12月將唱進台北小巨蛋。（圖／錞藝音樂提供）



情歌之王李聖傑（Sam Lee）出道26年，今無預警官宣將在12月27日唱進台北小巨蛋，舉辦「直到那一天世界巡迴演唱會」，他日前在社群驚喜釋出KUSO前導短片，以「聖傑你到底要走去哪？」為題，瞬間洗版各大平台，影片中李聖傑一路狂奔，留言區立刻被「要跑到小巨蛋了嗎？」、「陪你眼底星空跑到小巨蛋！」等熱情留言炸開，粉絲們引頸期盼。

這支趣味短片以〈光年〉MV片段為背景，靈感源自本次演唱會主視覺的雪景意象，更呼應歌曲「愛你穿越幾千個光年」歌詞，影片KUSO呈現他跌倒再站起、奮力奔跑的過程，暗喻攻蛋之路雖不容易，李聖傑卻憑藉26年的堅持，終於將登上夢想舞台，持續用音樂陪伴歌迷，李聖傑也感性回應：「26年，我們終於走到這裡了，這一夜要跟大家一起唱到天亮！」

談及短片靈感，李聖傑笑稱：「拍MV的過程都在跑，突然想到〈光年〉也是在鹽山跑，很像海報中一步步走向未來，在雪地裡看到希望，心情很複雜。」他更透露特別請工作人員剪輯成片段，就是為了讓大家好奇：「Sam到底要走到哪裡？」充滿巧思。

回憶〈光年〉MV拍攝，李聖傑透露當時為了搶光，從凌晨四點一路上下爬坡跑到天亮，足足跑了兩個多小時，他苦笑表示，拍攝結束時雙腿完全沒力，最後只能直接躺倒在鹽山雪地上，被問及現在若再拍爬坡影片是否有信心，李聖傑自信笑說：「當然比以前更有信心！」他透露為了演唱會積極備戰，在健身房進行高強度心肺與無氧訓練，自信表示現在有95分實力，還有5分會持續努力，展現十足的專業與毅力。