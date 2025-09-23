梁舒涵快閃威尼斯40小時　美到「被當地帥哥送花」竟拒絕

記者蔡琛儀／台北報導

藝人梁舒涵日前因洽公快閃義大利威尼斯僅40小時，卻把行程排得滿檔，不僅踩點幾乎所有知名景點，還大嗑義式美食，甚至被老闆拎著晨跑將近八公里，繞遍整個威尼斯本島，讓她忍不住直呼：「這40個小時是我待過最短暫卻最浪漫的城市！」

▲梁舒涵快閃義大利威尼斯。（圖／寬寬整合提供）

她造訪號稱「世界最美咖啡廳」的弗洛里安花神咖啡館，感受三百年的古典歷史氛圍，雖然一杯咖啡要價台幣五百元，她笑稱：「喝的是氛圍和歷史。」身為《食尚玩家》主持人，她當然沒錯過在地美食，從一天兩次Gelato、正宗Cannoli，到義大利麵與Pizza通通不放過。由於老闆同行，雖能大快朵頤，但隔天也被要求清晨跑遍威尼斯。

她形容威尼斯是「水上之都」，連計程車、公車都以船代步，船伕還邊唱邊划，將對生活的熱情傳遞給整座城市。街道上滿是古老建築，理髮廳、超市都自成風景，餐廳氛圍浪漫適合燭光晚餐，梁舒涵感嘆：「威尼斯是我目前去過最浪漫的城市！」她觀察當地人幾乎不低頭滑手機，而是專注享受聊天與美食，步調悠閒。

▲▼梁舒涵體驗威尼斯的人文風情。（圖／寬寬整合提供）

期間她還遇到陌生帥哥遞花，雖一度心動卻警覺婉拒，「因為之前在西班牙被騙錢、倫敦遇到搶手機，這次就沒上當。」同行的老闆則嘗試義式理髮，花了約台幣1200元、一小時才剪完，大家卻看不出差別，讓梁舒涵笑稱：「理髮師在找尋他心中的完美藍圖吧！」