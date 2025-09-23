睽違3年再拍性感寫真！「角頭女神」林真亦赴泰國解放　辣穿比基尼露屁股蛋

記者蕭采薇／台北報導

「微笑女神」林真亦睽違三年性感回歸，全新寫真《亦如初見：YUNA林真亦寫真》23日正式上市。這次特別遠赴泰國取景，結合當地獨特的異國風情與自然美景，帶來截然不同的全新視覺感受。

▲「微笑女神」林真亦沙灘騎馬唯美互動，也以比基尼造型性感亮相。（圖／時報出版提供）

這次主要拍攝地點選在泰國華欣，透過攝影師黃天仁的鏡頭，真亦時而化身為在陽光沙灘上性感甜美的泳裝少女；時而搖身成為展現性感魅力的爵士女伶，從服裝、場景到氛圍營造處處充滿了用心。林真亦表示，期待透過這本新作品，帶給粉絲全新的驚喜，「每一次的拍攝都是和大家的第一次見面一樣，希望透過這本寫真，能讓大家感覺到如初見般的心動。」

▲林真亦搖身成為爵士女伶。（圖／時報出版提供）

在拍攝過程中，林真亦也留下不少有趣的回憶。其中在沙灘上騎馬的經驗讓她印象深刻：「因為有一段時間沒有騎馬了，一開始每次轉彎都要請教練協助，後來覺得一直麻煩教練不太好意思，決定自己試試看，當下真的很緊張！但想拍出好作品的心情勝過恐懼，還好最後順利完成美美的照片。」林真亦也笑說：「幸好照片沒有拍出我的緊張，也沒有留下驚慌失措的NG照當做幕後花絮！」

▲林真亦寫真展現俏皮性感新面貌。（圖／時報出版提供）

除了騎馬，泰式按摩也成為這趟旅程的「驚喜插曲」。林真亦分享：「到了泰國當然要去體驗道地的泰式按摩，當時我的小腿上有一個很小的瘀青，結果按完隔天醒來，瘀青直接變成一大片！因為按摩師把瘀青整個推開來了。」幸好當時已經接近拍攝尾聲，沒有影響整體進度，但也證明了泰式按摩的技術真的是名不虛傳。

▲林真亦漫步在華欣美麗的海灘上。（圖／時報出版提供）

才剛結束票房已突破1.8億的電影《角頭－鬥陣欸》宣傳行程，林真亦在宣傳期間被粉絲們暱稱為「角花」，更成為大家心目中的角頭性感女神。除了在大銀幕上的亮眼表現，林真亦也希望能延續《角頭－鬥陣欸》破億票房的氣勢，號召影迷和粉絲們一起來支持電影中的「波姐」，讓《亦如初見：YUNA林真亦寫真》也能寫下好成績。

▲林真亦展現慵懶、性感的姿態。（圖／時報出版提供）

而寵粉的林真亦也搶先預告粉絲們，除了這次的全新寫真之外，接下來還會推出一本精彩的寫真掛曆，要繼續陪伴粉絲到2026年。