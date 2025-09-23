ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

洪詩二寶「首次露正臉」！
晚上睡不著？「４個好眠提醒」
小茉莉「大巨蛋飲酒喧嘩」道歉了
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

郭書瑤 春風 陳瑀希 小茉莉 于朦朧 任嬌 陳漢典 LuLu

睽違3年再拍性感寫真！「角頭女神」林真亦赴泰國解放　辣穿比基尼露屁股蛋

記者蕭采薇／台北報導

「微笑女神」林真亦睽違三年性感回歸，全新寫真《亦如初見：YUNA林真亦寫真》23日正式上市。這次特別遠赴泰國取景，結合當地獨特的異國風情與自然美景，帶來截然不同的全新視覺感受。

▲「微笑女神」林真亦沙灘比基尼性感亮相。（圖／時報出版提供）

▲「微笑女神」林真亦沙灘騎馬唯美互動，也以比基尼造型性感亮相。（圖／時報出版提供）

這次主要拍攝地點選在泰國華欣，透過攝影師黃天仁的鏡頭，真亦時而化身為在陽光沙灘上性感甜美的泳裝少女；時而搖身成為展現性感魅力的爵士女伶，從服裝、場景到氛圍營造處處充滿了用心。林真亦表示，期待透過這本新作品，帶給粉絲全新的驚喜，「每一次的拍攝都是和大家的第一次見面一樣，希望透過這本寫真，能讓大家感覺到如初見般的心動。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「微笑女神」林真亦沙灘比基尼性感亮相。（圖／時報出版提供）

▲林真亦搖身成為爵士女伶。（圖／時報出版提供）

在拍攝過程中，林真亦也留下不少有趣的回憶。其中在沙灘上騎馬的經驗讓她印象深刻：「因為有一段時間沒有騎馬了，一開始每次轉彎都要請教練協助，後來覺得一直麻煩教練不太好意思，決定自己試試看，當下真的很緊張！但想拍出好作品的心情勝過恐懼，還好最後順利完成美美的照片。」林真亦也笑說：「幸好照片沒有拍出我的緊張，也沒有留下驚慌失措的NG照當做幕後花絮！」

▲「微笑女神」林真亦沙灘比基尼性感亮相。（圖／時報出版提供）

▲林真亦寫真展現俏皮性感新面貌。（圖／時報出版提供）

除了騎馬，泰式按摩也成為這趟旅程的「驚喜插曲」。林真亦分享：「到了泰國當然要去體驗道地的泰式按摩，當時我的小腿上有一個很小的瘀青，結果按完隔天醒來，瘀青直接變成一大片！因為按摩師把瘀青整個推開來了。」幸好當時已經接近拍攝尾聲，沒有影響整體進度，但也證明了泰式按摩的技術真的是名不虛傳。

▲「微笑女神」林真亦沙灘比基尼性感亮相。（圖／時報出版提供）

▲林真亦漫步在華欣美麗的海灘上。（圖／時報出版提供）

才剛結束票房已突破1.8億的電影《角頭－鬥陣欸》宣傳行程，林真亦在宣傳期間被粉絲們暱稱為「角花」，更成為大家心目中的角頭性感女神。除了在大銀幕上的亮眼表現，林真亦也希望能延續《角頭－鬥陣欸》破億票房的氣勢，號召影迷和粉絲們一起來支持電影中的「波姐」，讓《亦如初見：YUNA林真亦寫真》也能寫下好成績。

▲「微笑女神」林真亦沙灘比基尼性感亮相。（圖／時報出版提供）

▲林真亦展現慵懶、性感的姿態。（圖／時報出版提供）

而寵粉的林真亦也搶先預告粉絲們，除了這次的全新寫真之外，接下來還會推出一本精彩的寫真掛曆，要繼續陪伴粉絲到2026年。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

角頭女神林真亦

推薦閱讀

郭書瑤為春風動念台中置產！出國煲愛「先刷百萬」機票飯店全包辦

郭書瑤為春風動念台中置產！出國煲愛「先刷百萬」機票飯店全包辦

3小時前

郭書瑤「指纏」春風互動全入鏡！露肩嬌問：穿這樣可以嗎…曖昧升級

郭書瑤「指纏」春風互動全入鏡！露肩嬌問：穿這樣可以嗎…曖昧升級

3小時前

郭書瑤、春風爆萌愛芽！密勾「乾哥」逛街…遇偷拍秒躲大樓急撂人

郭書瑤、春風爆萌愛芽！密勾「乾哥」逛街…遇偷拍秒躲大樓急撂人

4小時前

丈夫入獄！安以軒消失10月近況曝　超狂家世「根本不缺錢」

丈夫入獄！安以軒消失10月近況曝　超狂家世「根本不缺錢」

2小時前

于朦朧墜亡案「7年前28歲女星同死法」！全裸命喪草坪　涉案男星近況曝

于朦朧墜亡案「7年前28歲女星同死法」！全裸命喪草坪　涉案男星近況曝

18小時前

小茉莉神隱2天道歉了！　「大巨蛋飲酒喧嘩」遭出征：行為確實不當

小茉莉神隱2天道歉了！　「大巨蛋飲酒喧嘩」遭出征：行為確實不當

14小時前

《大熱門》CP成真最大功臣是她！　陳漢典「被催眠」發現最愛是Lulu

《大熱門》CP成真最大功臣是她！　陳漢典「被催眠」發現最愛是Lulu

22小時前

「從交往到結婚都是陳漢典主動」　把Lulu當公主寵！嫁他超放心

「從交往到結婚都是陳漢典主動」　把Lulu當公主寵！嫁他超放心

21小時前

威廉逃兵主持棒遭拔！　許效舜嘆可惜「送祝福」：他是人才

威廉逃兵主持棒遭拔！　許效舜嘆可惜「送祝福」：他是人才

14小時前

蘇永康發聲道歉！涉毒黑歷史遭投訴　「23年來從未忘」愛妻力挺

蘇永康發聲道歉！涉毒黑歷史遭投訴　「23年來從未忘」愛妻力挺

10小時前

歐陽娜娜官宣了！　微博8字宣布好消息「有很特別的意義」

歐陽娜娜官宣了！　微博8字宣布好消息「有很特別的意義」

16小時前

獨家直擊／迎接許光漢！凌晨1點千名越南粉擠爆機場　連空姐都追星：27年來盛況

獨家直擊／迎接許光漢！凌晨1點千名越南粉擠爆機場　連空姐都追星：27年來盛況

2小時前

熱門影音

粉絲把iPhone 17丟上台 周興哲：他一定很有錢XD

粉絲把iPhone 17丟上台 周興哲：他一定很有錢XD
周杰倫遇粉絲破音 嚇到綜藝摔XDD

周杰倫遇粉絲破音 嚇到綜藝摔XDD
被天王「點名合唱＋簽名」周杰倫小歌迷狂掉淚！#星光雲reels

被天王「點名合唱＋簽名」周杰倫小歌迷狂掉淚！#星光雲reels
向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了
男粉為了周杰倫「丟下老婆」　他傻眼：算什麼男人XD

男粉為了周杰倫「丟下老婆」　他傻眼：算什麼男人XD
昆凌曝周杰倫「直男發言」　遭爆有了第四胎：目前是沒有

昆凌曝周杰倫「直男發言」　遭爆有了第四胎：目前是沒有
李秉憲上老婆YT被全程打碼　驚曝：夫妻關係破爛不堪XD

李秉憲上老婆YT被全程打碼　驚曝：夫妻關係破爛不堪XD
盧學叡一年半沒收入　「戶頭剩237塊」

盧學叡一年半沒收入　「戶頭剩237塊」
陳美鳳不捨江祖平遭遇 痛斥：用藥是不可以的！

陳美鳳不捨江祖平遭遇 痛斥：用藥是不可以的！
利特開球超完美進好球袋　神童狂叫始源OUT

利特開球超完美進好球袋　神童狂叫始源OUT
陳漢典閃婚Lulu喊她老～同事　吳宗憲難以置信.小S以為在騙

陳漢典閃婚Lulu喊她老～同事　吳宗憲難以置信.小S以為在騙
台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban
隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

連晨翔將陪劉品言進產房　幫女兒取小名慘遭她白眼

連晨翔將陪劉品言進產房　幫女兒取小名慘遭她白眼

藍心湄挺江祖平「心一樣痛」譴責犯罪　《女大》小編「翻舊帳」挨轟..緩頰：這有什麼錯

藍心湄挺江祖平「心一樣痛」譴責犯罪　《女大》小編「翻舊帳」挨轟..緩頰：這有什麼錯

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

陳漢典閃婚Lulu首露面喊她「老～同事」　甜喊：找到這麼好的人...曝求婚細節

陳漢典閃婚Lulu首露面喊她「老～同事」　甜喊：找到這麼好的人...曝求婚細節

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

李多慧讚季芹「貼心又漂亮」　脫口「想看到鬼」嚇壞大家

李多慧讚季芹「貼心又漂亮」　脫口「想看到鬼」嚇壞大家

看更多

【海底屁孩】妹妹被調皮魟魚拍屁爆氣：不要撞我啦

即時新聞

剛剛
剛剛
43分鐘前20

宋伊人遭指「于朦朧殺人兇手」！反擊5造謠：污言穢語壓得我喘不過氣

2小時前2

《我家的事》曾敬驊「國中照」被挖出！戴粗框眼鏡青澀模樣　網讚從小帥到大

2小時前1

9月24日星座運勢／天蠍座強大資源湧現　處女放下舊制度拚業績

2小時前3

演唱會觀眾等嘸人喊退票！　信沉默2天首吐原因

2小時前43

獨家直擊／迎接許光漢！凌晨1點千名越南粉擠爆機場　連空姐都追星：27年來盛況

2小時前88

丈夫入獄！安以軒消失10月近況曝　超狂家世「根本不缺錢」

3小時前1534

郭書瑤「指纏」春風互動全入鏡！露肩嬌問：穿這樣可以嗎…曖昧升級

3小時前1717

郭書瑤為春風動念台中置產！出國煲愛「先刷百萬」機票飯店全包辦

4小時前1218

郭書瑤、春風爆萌愛芽！密勾「乾哥」逛街…遇偷拍秒躲大樓急撂人

10小時前122

蘇永康發聲道歉！涉毒黑歷史遭投訴　「23年來從未忘」愛妻力挺

讀者迴響

熱門新聞

  1. 郭書瑤為春風動念台中置產！　出國煲愛「先刷百萬」　
    3小時前3217
  2. 郭書瑤「指纏」春風互動全入鏡
    3小時前3033
  3. 郭書瑤、春風爆萌愛芽！密勾逛街…遇偷拍秒躲大樓
    4小時前2418
  4. 丈夫入獄！安以軒消失10月近況曝
    2小時前148
  5. 于朦朧墜亡案「7年前28歲女星同死法」！全裸命喪草坪
    18小時前222
  6. 小茉莉神隱2天道歉了！「大巨蛋飲酒喧嘩」遭出征
    14小時前2822
  7. 《大熱門》CP成真最大功臣是她！
    22小時前8
  8. 把Lulu當公主寵！從交往到結婚都是陳漢典主動
    21小時前10
  9. 威廉逃兵主持棒遭拔
    14小時前12
  10. 蘇永康發聲道歉！涉毒黑歷史遭投訴「23年來從未忘」
    10小時前242
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合