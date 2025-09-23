歐陽娜娜官宣了！　微博8字宣布好消息「有很特別的意義」

記者蔡琛儀／台北報導

環球音樂大中華區正式宣布與歐陽娜娜簽下全新合約，合作範疇涵蓋音樂企劃、全球發行、演出與商業合作，全面啟動全球資源網絡，為她的音樂創作與跨界發展注入強大動能，歐陽娜娜更發文：「再度攜手，一起前行。」

▲歐陽娜娜回歸環球音樂，右為環球音樂大中華區主席暨首席執行官徐毅。（圖／環球提供）

2015年，年僅15歲的她就在環球音樂發行首張專輯《15》，如今25歲再度回歸環球，對歐陽娜娜而言不僅是里程碑，更是嶄新旅程的開始。環球音樂大中華區主席暨首席執行官徐毅看好她未來的無限潛力，承諾將以國際化資源與產業經驗，全力推動她的音樂突破與商業成功。

歐陽娜娜表示：「從15歲在環球音樂發行第一張專輯到現在已經過去整整十年。如今再次與環球音樂合作，對我來說有著很特別的意義，這是一趟嶄新旅程的開始。我很開心能和一個真正理解我、並願意給予我創作空間與支持的團隊合作。我希望借由環球音樂的全球平台，讓我的音樂被更多的人聽到，在不同的文化中獲得共鳴，帶領我不斷發現新的創作方式和藝術可能性。」

▲歐陽娜娜鳳還巢，回到10年前的老東家。（圖／環球提供）

歐陽娜娜陸續推出大提琴古典專輯，更在2022年發行國語創作專輯《The Star初星》，最新作品《Love Letter》收錄四首原創曲目的EP，實體唱片以CD和黑膠格式發售，預售一開啟便迅速售罄。