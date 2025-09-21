羅志祥難忍啦啦隊誘惑！南珉貞放電「女搭檔地位不保」　公然被撩反應曝光

記者孟育民／台北報導

羅志祥、何美主持的全新節目《綜藝OK啦》明（22日）晚9點在中天綜合台開播，首集來賓邀來哈孝遠、張立東、南珉貞、短今、凱蒂、高橋佳帆等，其中外型亮麗的韓籍啦啦隊女孩南珉貞一登場便吸引全場目光：「很多粉絲都說我的眼睛很會電人，所以我今天電你們看看。」果然她一回眸，嫵媚的雙眼瞬間電暈在場的男藝人。

▲▼羅志祥被南珉貞電暈。（圖／中天綜合台提供）

而在節目中擔任班導師的何美很訝異南珉貞在短時間內，中文能力進步非常多，南珉貞聽完打趣回覆：「大家都說我中文進步很多，所以我也可以當老師囉！」此話一出，身為班長的羅志祥立馬帶著「全班」起鬨：「換老師！換老師！換老師！」讓何美聽了心裡很不是滋味：「今天才第一次（錄影）。」不料羅志祥竟回應：「妳已經體驗30分鐘了，可以換了。」

▲羅志祥和啦啦隊女孩互動。（圖／中天綜合台提供）



來自日本的啦啦隊女孩高橋佳帆則用甜美笑容和可愛舞蹈征服全場，當男藝人沉浸在戀愛的氛圍時，高橋佳帆突然湊近羅志祥身旁，用極其嫵媚的語調詢問：「班長，我想問你『韓國美女（南珉貞）跟日本櫻花妹，哪一個比較可愛』？」羅志祥對這突如其來的舉動語塞避答：「現在這個問題盡量不要問我，但可以私下再問。」接著他就雙手合十，現場放起佛號，張立東更拿起木劍大喊「斬桃花」。

▲羅志祥被高橋佳帆追問。（圖／中天綜合台提供）



在座的男藝人因為錄影有啦啦隊女神一個比一個激動，何美好奇提問：「老師有個問題，剛剛啦啦隊出來的時候大家都好開心，那老師也是女生，為什麼反應落差這麼大？」羅志祥一聽鬧喊：「差很多！差很多！差很多！」當何美好奇差在哪時，羅志祥又直球回應：「差長相！差長相！差長相！」一旁的張立東卻故意頓點：「是長相差！長相差！長相差！」讓何美又笑又氣。

