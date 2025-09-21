45歲小嫻讀大學1年「揭曉超狂成績」！淚崩：還有很大的努力空間

記者潘慧中／綜合報導

小嫻（黃瑜嫻）2024年回歸學生身分，考上屏東大學音樂系。近日格外引起討論的是，她分享了重返校園的成果，「大一上學期：學科平均 89.33 分；大一下學期：學科平均 92.55 分，都是第一名，給自己掌聲。」她坦言一看到成績出爐就忍不住落淚，「那些眼淚，是因為自己付出了百分之百的努力，終於有了成果。」

▲小嫻揭曉大一成績。



雖然在學科上表現優異，但小嫻謙虛表示：「當然音樂系所有同學術科都是比我優秀的，我只是學科的分數高，主副修還有很大的努力空間。」

▲小嫻表示術科的部分還有很大的努力空間。



小嫻並非想炫耀，而藉此鼓勵晚起步的學習者，「好多覺得起步晚就會學不好，其實不會喔！任何時間點開始學習，永遠都不嫌晚。」她指出，中年返校最好的收穫是能保持學生的心態，「身分會提醒自己還有很多要學習的，有一句話是『滿招損，謙受益』，這句話我常用來提醒自己，要回到那個初心，永遠有比自己更厲害的人，要虛心學習。」

▲小嫻總是虛心學習。



談及接下來的大二生活，小嫻表示她已經獲得書卷獎，未來將把重心放在快樂學習、持續探索，「成績的部分就順其自然，我不需要再證明自己有多努力了。」她用真誠話語勉勵正在努力的人，一起在成長路上勇敢前行。

小嫻IG全文：

大一成績揭曉！

大一上學期：學科平均 89.33 分

大一下學期：學科平均 92.55 分

都是第一名給自己掌聲

當然音樂系所有同學術科都是比我優秀的，我只是學科的分數高，主副修還有很大的努力空間，還在持續爬坡中（我是小蝸牛…. ）

本來我是想默默低調，但我發現好多人覺得，起步晚就會學不好…..

其實不會喔！任何時間點開始學習，永遠都不嫌晚????

中年重返校園最大的好處，就是學生的身分會提醒自己還有很多要學習的，有一句話是「滿招損，謙受益」，這句話我常用來提醒自己，要回到那個初心，永遠有比自己更厲害的人，要虛心學習。

在學校的學習歷程中，我親身體悟到：「提早開始每天練一點點，比臨時抱佛腳更有效率。」

所以我選擇每天練。

當第一次看到學期成績出來時，我真的哭了………

那些眼淚，是因為自己付出了百分之百的努力，終於有了成果。

謝謝老師們的指導、同學們的幫助，

也謝謝一直努力、不放棄的自己。

願這份小小的成績，成為新的起點。

也想送給正在努力的你：

不管到了幾歲，我們都能成長。

PS：接下來大二 我希望自己是快樂學習，持續探索，成績的部分就順其自然，已經拿到書卷獎（我不需要再證明自己有多努力了）接下來就開始解鎖其他的任務囉！