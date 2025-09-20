逸祥辦婚禮「撞前女友生日」　白白現身送祝福：太帥了！

記者王靖淳／綜合報導

藝人逸祥過去是節目《大學生了沒》班底，他在今年4月底和女友「娃娃」（紫布爾正若）登記結婚，今（20）日舉辦傳統婚禮的他，恰巧撞期前女友白白（白馨儒）的生日，引發熱議。為此，白白大方發聲了！

▲逸祥辦婚禮，白白留言送祝福。（圖／翻攝自Facebook）

逸祥與老婆娃娃今（20）日舉辦排灣族傳統婚禮，為此他也在臉書發文及開直播與大家分享這樁喜事。他以極為興奮的口吻發文寫下：「我準備要出發了」，並透露自己正準備迎娶，同時也開直播中表示，自己要先到女方家下17樣聘禮，待一連串的儀式完成後，才能順利地見到心愛的老婆。透過逸祥的直播也可見到，婚禮現場十分熱鬧。貼文及直播畫面曝光後，喜獲一票網友留言，就連前女友白白也都現身送上祝福：「太帥了！恭喜。」

▲白白留言祝福逸祥。（圖／翻攝自Facebook／黃逸祥粉絲團）

事實上，逸祥和白白曾一度論及婚嫁，男方2015年還在捷運站前高調求婚，怎料不到一天的時間，白白的哥哥立刻跳出來怒斥逸祥白吃白住，還爆出逸祥狂吃紅蟳沒買單一事。由於這段感情始終未獲得女方家人認同，最後在逸祥隔年入伍後，兩人正式分手。如今白白大方祝福前任結婚，再度掀起網友討論。