許光漢、袁澧林「飛天＋翻滾」拍出最困難吻戲！　笑認全身汗：味道滿精彩的

「亞洲男神」許光漢主演的首部奇幻愛情鉅片《他年她日》即將於10月3日上映，他與女主角袁澧林、導演龔兆平20日合體現身，在南港LaLaport舉辦預售票見面會。主創團隊三人分享電影拍攝祕辛，許光漢被問到詮釋「純愛戰士薯仔」的心路歷程，他表示薯仔一愛就是數十年，而且角色年齡跨度很大，相當有挑戰。此外，吻戲也不如戲中甜美浪漫，應該是拍過「最困難的吻戲」。

▲《他年她日》許光漢和袁澧林拍出了「最困難吻戲」。（圖／記者黃克翔攝）

20日特現場湧入千名粉絲，見面會開場前限量套票已賣破千套，顯見粉絲的高度熱情。導演龔兆平介紹電影世界觀：「這是一段跨越時空的愛情故事，也可以解釋為時間差遠距離戀愛，呼應片名《他年她日》，電影中男主角薯仔的一年，是女主角的一天，對女生來說，這段感情也許只是一陣子的浪漫邂逅，對男生來說，卻是一輩子的深情守候。」

許光漢則表示：「比較困難的部分是，當我飾演的薯仔長大後第一次遇到安晴，張姐（監製張艾嘉）告訴我必須在一個鏡頭裡表現出累積一年的思念。」袁澧林則說：「許光漢飾演的薯仔長大後，我們第一次見面的那場戲很魔幻，要表現出兩人的化學變化，又要拿捏分寸，避免太過外貌協會的感覺。」

▲《他年她日》許光漢退伍後首次在台灣的公開活動，把商場四層樓都擠滿 。（圖／記者黃克翔攝）

袁澧林還分享與許光漢首次合作心情，透露兩人都是天蠍座，笑稱：「他一開始給我很穩、很低調總是靜靜的感覺，後來看到他在角色裡爆發出來的能量，反差非常大，也讓我看到他專業的一面。」許光漢害羞笑說：「是悶騷啦！」

導演龔兆平接著說：「光漢與Angela袁澧林都是屬於一喊Action就能立刻入戲的好演員，而且他們本人的個性跟角色恰好是完全相反，身為導演非常幸福！」導演更打趣爆料，片場時常被「光林CP」的甜蜜互動閃到，「當兩人第一次同框拍一場坐車的戲時，完全展現片中角色的粉紅泡泡曖昧氛圍，我監看畫面時超興奮，有種讓人想要戀愛的感覺！」

▲袁澧林甜美的氣質，圈了不少粉。（圖／記者黃克翔攝）

導演提到其中一場許光漢與袁澧林的浪漫飛天重頭戲，雖然在電影裡只有幾分鐘，卻是足足花了三天拍攝，袁澧林更第一次挑戰吊360度翻轉的鋼絲，雖然過程辛苦但也直呼好玩。許光漢打趣說：「她吊了三天，我就跑了三天。」甚至還要練習落下、翻滾、長時間吊鋼絲的等挑戰，厚重的戲服也讓袁澧林承認：「裡面都是汗。」許光漢也笑說：「味道應該滿精彩的。」可以說是拍過最困難的吻戲。

▲《他年她日》（左起）許光漢、袁澧林、導演龔兆平 。（圖／記者黃克翔攝）

見面會進入粉絲最期待的「提問卡時間」，許光漢及袁澧林從滿滿的卡片中抽出粉絲的提問，並現場回覆六個幸運粉絲，不少粉絲當聽到自己名字被念出時，興奮激動尖叫，甚至感動落淚，場面熱鬧又溫馨。壓軸的專屬合影環節更是高潮迭起，數十位幸運粉絲登台與導演、許光漢、袁澧林合影。被抽中的粉絲興奮到全身顫抖甚至激動落淚，與偶像並肩留下珍貴影像，全場尖叫聲此起彼落，將活動氛圍推向最高潮。