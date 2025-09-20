茵聲一刀掰了過肩長髮！　「激短髮＋空氣瀏海」新造型曝光

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber「這群人」中成員茵聲平常以中長髮造型亮相，今（20）日她透過社群曬出一張四格自拍照，透露自己把頭髮剪短了，新造型曝光後不久，立刻獲得不少人留言稱讚。

▲茵聲把頭髮剪短了。（圖／翻攝自Instagram／ferrtsss）

透過茵聲分享的照片可見到，她的新髮型是長度落在下巴附近的短髮，搭配著空氣瀏海，整個人看起來相當清爽。照片中的茵聲表情多變，左上角她對鏡頭露出靦腆微笑，似乎在展示自己剪髮失敗的窘境；右上角的她，笑得眼睛都瞇了起來，看起來對髮型師拯救後的成果，感到相當滿意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

茵聲在文中開頭便寫下：「我一定要記錄一下我的勇敢」，接著透露她把頭髮給剪掉了。茵聲坦言，自己平時雖然會剪瀏海，但這次挑戰的卻是整顆頭，高難度的挑戰，也讓她在事後回想起來，都覺得自己真的是發神經，才會做出如此大膽的舉動，「我眼睛差點脫窗，手臂也痠死。」

▲茵聲多以中長髮亮相。（圖／翻攝自Instagram／ferrtsss）

茵聲表示，因為她看不到後面的頭髮，所以覺得剪完的層次沒有很到位，成果慘不忍睹，讓她最終還是只能摸摸鼻子，去找她的髮型設計師求救。而髮型師在看到她的「傑作」後，直接當場傻眼，只能趕緊出手，替她補救一些小缺失。貼文及照片曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言誇獎她「好看」、「超級適合」、「久違短髮！可愛。」