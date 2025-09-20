許茹芸結婚定居首爾12年　婚後生活罕見曝光

記者蔡琛儀／台北報導

許茹芸今年迎來出道30週年，特別推出由摯友吳青峰創作、荒井十一製作的新單曲〈一首雲的時間〉，作為送給歌迷的驚喜禮物。單曲封面與MV由金曲導演黃中平掌鏡，紀錄她多年未變的笑容與婚後生活的城市光景，並計劃推出1995 張限量彩膠，極具收藏價值。

▲許茹芸推出新歌〈一首雲的時間〉。（圖／茹聲工作室提供）

吳青峰過去曾替許茹芸寫過〈最難的是相遇〉、〈我留下的一個生活〉，這次他將許茹芸歷年經典意象融入〈一首雲的時間〉，旋律裡承載時光流轉的美好與感嘆，讓她一試唱便深受觸動。製作人荒井十一延續詞曲的感性，編曲中也巧妙藏入過往作品旋律，讓許茹芸在北京錄音時幾度哽咽，但仍專業完成錄製。

MV特別選在首爾拍攝，展現她婚後生活的街角日常，導演黃中平為捕捉最真摯的模樣，不惜奔跑、爬坡甚至臥地取景，並在MV中暗藏過往經典畫面作彩蛋。單曲封面則呈現她奔跑揚襯衫的瞬間，如雲般自由，象徵時間與永恆皆在音樂中流動。

▲許茹芸新歌MV在她婚後定居的首爾拍攝。（圖／茹聲工作室提供）

此外，1995張限量彩膠每張皆具流水編號，呼應她1995年的出道，成為獻給歌迷的獨一無二禮物。隨著新歌推出，許茹芸也將於10月起展開「適合相愛的時程」巡迴演唱會，足跡遍及廣州、福州、杭州、蘇州等地，她表示：「能和喜愛的夥伴、歌迷一路同行，就是最好的紀念。」