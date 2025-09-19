獨家／住飯店前不敲門　告五人靠超狠1招「比鬼還兇」：睡得更好

記者蔡琛儀／專訪

人氣天團告五人推出新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》，為此更飛到英國倫敦，前往全球知名的傳奇錄音室「艾比路」完成錄音，不過艾比路的器材歷史都相當悠久，幾乎都是阿公阿嬤等級，遇到軌道壞掉、電腦無法使用的窘況，雲安笑說還好他們帶了也是爺爺級的日本錄音師，鎮住這些器材。

▲告五人推出新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》。（圖／記者林敬旻攝）

一直以來，關於錄音室的怪談層出不窮，這次告五人在近百年的錄音室工作，是否也有遇到靈異現象？雲安打趣說還好高中時有把英文學好，就能跟外國好兄弟溝通，但犬青則霸氣表示：「如果有鬼來打擾的話，我會更氣，因為這錄音室我們有付錢！」

原來他們一開始抵達英國時，才發現歐美人對於工作、時間等認知和亞洲人大相徑庭，在工作進度常常delay及不斷燒錢的心理壓力下，團員全都處於緊繃狀態，連平常話少的鼓手哲謙也被搞到發火，雲安回憶：「我們那時真的是燃燒生命，不容許任何東西來打擾，所以也不管有沒有鬼。」表示製作專輯過程都很認真 ，「如果突然被打斷，火就會上來。」

▲告五人對於鬼怪之說相當理性。（圖／記者林敬旻攝）

告五人過去巡演跑遍世界各地，平常外宿住飯店，大多數台灣人都會先敲門打招呼示意，告五人竟然是大力敲、拍門，「祂以前也是人嘛，就是告訴祂們：『現在不是你使用的時間，是我。』」大家反而還都睡得很好，犬青更開玩笑說：「我相信我比鬼更可怕。」

有時演出一半，無線訊號突然消失，他們還會大喊：「借過！」就馬上恢復訊號，犬青說：「如果遇到這狀況真的會很氣，因為要面對台下觀眾的是我們，那個火真的不是普通的小。」雲安打趣說：「而且還不能抓出來罵！」雲安最後也對告五人如此「大膽」的行徑做出註解：「傻瓜是不怕鬼的，傻瓜比鬼還可怕。」

▲▼告五人在英國製作專輯背負不少壓力。（圖／記者林敬旻攝）