蘇打綠演唱會剛結束　阿龔無預警揭新動向...大手筆豪灑800萬

記者蔡琛儀／台北報導

天團蘇打綠「二十年一刻」巡演剛落幕，團員阿龔（龔鈺祺）隨即宣布將於11月展開個人音樂會巡迴演出，還推出同名單曲〈The Moonlight Zoo 月光動物園〉。為拍攝音樂會主視覺，他豪氣租下一台價值800萬的鋼琴入鏡，被笑稱「搬了一棟有聲音的房子」。

▲蘇打綠阿龔首度以鋼琴家身分展開巡演。（圖／亮晶妃音樂有限公司提供）

此次巡演更邀請德國指揮Bernd擔任嘉賓，他甚至為了阿龔演出，推掉歐洲的表演。其實阿龔早在蘇打綠柏林演唱會上就與德國樂手共演多首鋼琴重奏，這段經驗令他決心將Bernd「打包」來亞洲，並把月色與動物園的宇宙意象搬上舞台，打造出曲目、光影與聲音細節層層遞進的「聲音劇院」，延續柏林的極致感動。

過去兩年，他除了參與蘇打綠編曲與復刻專輯製作，更幾乎將人生交給琴房，自嘲「不是在琴房，就是在去琴房的路上」，累積練琴時數超過3000小時。即便在世界巡演途中，他也會在倫敦、雪梨或飯店搬進鋼琴，展現近乎苛求的自律。他笑說忽然領悟「工欲善其事，必先利其器」，與自己名字呼應，彷彿天命。

▲阿龔幾乎將人生交給琴房。（圖／亮晶妃音樂有限公司提供）

阿龔素來以「琴聲埋梗」觸動樂，像是在小巨蛋獨奏〈終點起點〉回顧20年歷程，感動團員與觀眾；東京武道館則濃縮首張專輯成六分鐘演奏驚豔全場；高雄巨蛋劇透新作〈Stairway of Light〉更讓歌迷敲碗。走過無數舞台，他將這些累積凝結於「月光動物園」巡演，11月起將彈遍大陸五城，最後回到台北、高雄。