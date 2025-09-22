金鐘60／票選你心中最佳男女主角、主持人！投票抽愛奇藝VIP年卡

記者劉宜庭／綜合報導

台灣最大粉絲應援平台 ETtoday粉絲窩攜手影音平台iQIYI愛奇藝國際版，為第60屆金鐘獎暖身應援，邀請所有劇迷共襄盛舉，一同選出「你心目中的最佳女主角」、「你心目中的最佳男主角」和「你心目中的最佳主持人」，就有機會獲得一整年免費看劇的會員資格！

下載ETtoday新聞雲App，加入FansWorld粉絲窩會員，就能透過「ETtoday粉絲窩 X iQIYI愛奇藝國際版」推出的三個應援活動參與投票，投出愛心不僅能為明星應援，同時還可以增加抽獎機會哦！

1.【你心目中的最佳女主角】應援投票活動

●活動時間：即日起至2025/10/12 23:59

●活動獎項：iQIYI愛奇藝國際版VIP黃金會員年卡1張（共抽3張）

●活動任務：

1. 下載ETtoday新聞雲App並加入會員

2. 點選位於「焦點」頁面的「粉絲窩」專區，進入「活動」欄位。

3. 使用愛心參與「金鐘60／你心目中的最佳女主角」投票。

注意：投出的愛心數量越多，中獎機會越高哦！

●中獎公布時間：2025/10/13

●注意事項：

一、得獎名單公布後，將透過ETtoday會員電子信箱發送領獎通知與領獎辦法，因此請務必確認會員資料是否填寫正確，如因提供資料不全、不正確導致無法寄送序號，由參加者自行負責。

二、贈獎活動獎品請勿作為任何商業利益用途使用。

三、「FansWorld粉絲窩」保有最終修改、變更及解釋活動內容之權利，如有任何爭議，主辦單位擁有最終決定權。

2.【你心目中的最佳男主角】應援投票活動

●活動時間：即日起至2025/10/12 23:59

●活動獎項：iQIYI愛奇藝國際版VIP黃金會員年卡1張（共抽3張）

●活動任務：

1. 下載ETtoday新聞雲App並加入會員

2. 點選位於「焦點」頁面的「粉絲窩」專區，進入「活動」欄位。

3. 使用愛心參與「金鐘60／你心目中的最佳男主角」投票。

注意：投出的愛心數量越多，中獎機會越高哦！

●中獎公布時間：2025/10/13

●注意事項：

3.【你心目中的最佳主持人】應援投票活動

●活動時間：即日起至2025/10/12 23:59

●活動獎項：iQIYI愛奇藝國際版VIP黃金會員年卡1張（共抽4張）

●活動任務：

1. 下載ETtoday新聞雲App並加入會員

2. 點選位於「焦點」頁面的「粉絲窩」專區，進入「活動」欄位。

3. 使用愛心參與「金鐘60／你心目中的最佳主持人」投票。

注意：投出的愛心數量越多，中獎機會越高哦！

●中獎公布時間：2025/10/13

●注意事項：

【關於Fansworld粉絲窩】

——追星族的世界，所有粉絲的家——

