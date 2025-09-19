還剴剴公道！郁方「考慮當寄養家庭」喊話925站出來：救一個是一個

記者潘慧中／綜合報導

保母姊妹劉彩萱、劉若琳涉嫌虐死1歲10個月男童剴剴一案，震驚全台。面對保母23日將進行二審、涉案社工則於25日開庭審理，台灣民眾再度發起遊行。對此，郁方轉發相關貼文喊話「請大家站出來」之外，她也鬆口考慮成為寄養家庭。

▲郁方考慮當寄養家庭。（圖／翻攝自Facebook／好門媳婦的秘密生活郁小方）



郁方19日在臉書表達對剴剴的深切思念，「我從來沒有忘記剴剴，我多希望我有機會可以抱抱他。」文字中流露不捨與遺憾，訴說對受害孩童的關懷。

▲剴剴案引發全台民眾關注。（圖／記者黃宥寧攝）



也因為剴剴的遭遇，郁方開始思考能為兒童做的事，「我考慮在空巢期成為寄養家庭，能救一個是一個，在我身邊長大，多少可以避免悲劇再度發生」，願意用實際行動參與兒少保護。

談及悲痛來源，郁方說：「孩子們多麼無辜，想到剴剴那麼小的身軀遭遇到惡魔般的對待，我心都碎了。」她進一步呼籲社會不要讓類似事件重演，希望能透過剴剴的個案，推動法案與制度改進，「能不能讓剴剴成為其他小孩的菩薩？透過他的犧牲能夠讓法案更加健全。」

▲郁方祈求類似的事情不要再發生。（圖／翻攝自Facebook／好門媳婦的秘密生活郁小方）



最後，郁方期盼司法與社會正視兒童保護問題，「希望老天爺（法官們）睜開眼，不要輕縱惡魔心腸的保母。9/25請大家站出來，保護我們的孩子，還給剴剴一個公道。」