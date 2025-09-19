阿龐罹淋巴癌後未做健檢！　體重暴增到104公斤

記者葉文正／台北報導

49歲藝人阿龐過去在《新兵日記》中飾演「機車班長」一角走紅，卻在2015年罹患淋巴癌，不得已暫時消失螢光幕前。近日阿龐出席《聚焦2.0》提及自己罹癌後已經10年未做健康檢查，因過去頻繁到醫院接受治療與檢查，所以不喜歡去醫院。另外他也在現場測量體重，沒想到竟飆升到104公斤，他表示自己經常靠吃東西排解壓力，時常變瘦又復胖，開玩笑稱：「減肥會是下半輩子的志業。」

▲阿龐在《聚焦2.0》分享因頻繁進出醫院治療淋巴癌，對醫院產生排斥感。（圖／年代提供）



阿龐在2015年因發現脖子有腫塊，被助理帶去醫院檢查，沒想到竟查出罹患淋巴癌，所幸腫塊僅有指甲般大，手術治療後至今沒有復發，目前已經過10年追蹤期。但阿龐罹癌後卻再也沒有去做健康檢查。

▲阿龐在現場量體重已經過重。（圖／年代提供）

他表示之前因淋巴癌太常到醫院治療及追蹤複診，所以對醫院產生排斥感，多年來對各項指標一無所知，再加上他驚覺候診時患者的年齡層逐漸年輕化，顛覆了「年輕人應該健康」的觀念，讓他感慨「覺得這一切都是宿命」。

▲阿龐曾認為不應因為是藝人就要很瘦。（圖／年代提供）



當年阿龐拍攝《新兵日記》時體重僅65公斤，這次在《聚焦2.0》現場測量體重竟高達104公斤，體重暴增近40公斤，讓人幾乎認不出來。他坦言曾因體重失控氣憤說：「誰說藝人一定要瘦，我瘦也沒有人說我好看！」

阿龐並透露自己只要工作壓力大，就會用吃美食來犒賞自己，所以經常反覆減肥成功又復胖。阿龐認為要保持身材真的很困難，開玩笑表示減肥可能是他下半輩子的志業之一，不過他也強調工作需要時，還是會努力維持身材，更多精彩內容請鎖定本週六晚間8點，於年代新聞50頻道播出《聚焦2.0》。