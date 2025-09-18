林依晨、吳可熙女女床戲「碰手指感覺就來了」　李沐驚吐：曾是林依晨替身 

記者蕭采薇／台北報導

林依晨首度擔任監製並主演的電影《失明》，與吳可熙、劉敬合作外，女星李沐、王渝萱分別飾演林、吳兩人的大學時代。李沐透露，一直以來有人說她和林依晨有點相像，更意外透露，其實在剛入行時，還當過林依晨的替身。林依晨得知兩人竟有這層緣分，也非常驚訝。

▲《失明》吳可熙、林依晨飾演過往的同性戀人。（圖／記者周宸亘攝）

《失明》18日舉辦首映記者會，林依晨笑說，為了這部電影，還親自到各縣市政府機關簡報申請補助，也和發行商、片商等單位見面，親力親為。不少公務員看到林依晨到了，還驚訝的說：「啊妳自己來喔！」

而媽媽已有包場電影，不過老公林于超因為在美國工作，暫時不會回台灣，目前由她一打二照顧笑小孩。林依晨笑說：「希望金馬入圍公布後，可以讓電影氣勢更長，我老公已經就有機會可以回台灣看到了。」

▲《失明》李沐、王渝萱，分別飾演大學時代相戀的林依晨和吳可熙。（圖／記者周宸亘攝）



李沐、王渝萱在《失明》各自飾演年輕時期的林依晨、吳可熙，兩人原本就是好友，但得知要演一對時，王渝萱當下反應是哈哈大笑，然後傳訊息給李沐說：「聽說我們要變情侶了，我不樂見這件事發生。」拍攝時她們更是互相打氣，要拿「最專業的演員架勢」，才可以讓這一切盡快結束。

吳可熙片中與林依晨、劉敬母子都有情慾對手戲，劉敬當時害羞到不敢直視對方，他表示，在拍戲前都會先與媽媽討論，「而且我也都23歲囉。」身為監製的林依晨則在旁表示：「我們應該有保護好妳吧！」劉敬在片場，也都叫林依晨為「媽媽」，一到現場就喊：「媽媽早安！」、「媽媽吃飽了嗎？」

▲《失明》林依晨、劉敬飾演母子。（圖／記者周宸亘攝）

至於與林依晨的情慾戲，吳可熙透視是在開拍第二天就要拍攝，「但我們在專業親密指導協助之下，有觸摸彼此手指，感覺就慢慢來了。」林依晨則表示，親吻女生的感覺，「當然是比較軟，而且會想保護對方。」電影《失明》9月19日全台戲院正式上映。

▲《失明》首映記者會（左起）李沐、王渝萱、吳可熙、林依晨、劉敬、導演周美豫。（圖／記者周宸亘攝）