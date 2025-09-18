獨家／娶全智賢就是福！「婆婆」大讚：她超會賺錢　女神當場害羞

記者吳睿慈／專訪

諜報愛情韓劇《暴風圈》由「亞洲女神」全智賢、「漫撕男神」姜棟元領銜主演，卡司全是重量級演員，還有《雖然是精神病但沒關係》吳正世、《淚之女王》李美淑助陣。4位主演接受《ETtoday》專訪，在劇中飾演「全智賢婆婆」的李美淑稱讚全智賢既聰明又手腳俐落，「在拍攝時，每刻都有這樣的感覺，應該要多生一個兒子，如果讓智賢當我媳婦的話，她很會賺錢可能還可以享受到鉅額財富。」來自「婆婆」的盛讚，全智賢坐在一旁大笑。

▲▼全智賢和「婆婆」李美淑在戲裡關係緊張，但戲外其實互動很有愛。（圖／Disney+提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

《暴風圈》講述國際權力鬥爭下所隱藏的驚天陰謀，因總統候選人遭射殺，而逐漸浮出水面的可怕內鬥，全智賢飾演的「徐聞柱」在老公遇刺後決定參選總統，卻得面對內憂外患的問題，婆婆、小叔搶遺產，對外可能遭到暗殺。劇裡危機波濤洶湧，但其實幾位演員戲外相處得很好，資深演員李美淑飾演「全智賢婆婆」，對於全智賢的表現給滿分。

▲▼「婆婆」李美淑對全智賢的表現很滿意，甚至笑喊「早知道多生一個兒子娶她」。（圖／Disney+提供）



李美淑稱讚全智賢既聰明又手腳俐落，更遺憾自己沒多生個兒子，幽默回答：「應該要多生一個兒子，如果讓智賢當我媳婦的話，她很會賺錢可能還可以享受到鉅額財富。」透過這次戲劇合作，她真切感受到「全智賢是位很不錯的演員，既是演員，也是一個家庭的母親，也是一個家庭的裡妻子，在這樣所有的角色中，她都聰明又聰慧地消化很好」，她強調「這不是假話，是自動想要稱讚她。」全智賢坐在一旁受寵若驚，面對婆婆的稱讚鞠躬說「謝謝」，雖害羞但笑得很開心。

▲全智賢在劇中有英、韓、中3語台詞，對她來說是一大挑戰。（圖／Disney+提供）



全智賢在《暴風圈》裡飾演外交官，具有擅長講多國語言能力，必須演繹精通英、中、韓三語的角色，台詞量極度多，她也親自揭秘：「其實時間沒有那麼足夠，因為韓文台詞也非常多，我們還有英文台詞，以及中文台詞也有一點，因為時間沒有那麼多，沒辦法很充足地去背下來、好好準備。」對她來說是一大挑戰，獲得身旁的人幫助，才讓她完成任務。

▲全智賢所說的中文「難度頗高」，好奇反問記者「聽起來如何」。（圖／Disney+提供）



對於自己的「中文發音」，全智賢反問記者「不知道您聽起來覺得如何？」聽到記者回答「聽得懂」，她瞬間大笑幽默回答「只有這樣的程度嗎？好的，我知道了。」直到記者再次稱讚「您講得很好」，她才露出滿意表情致謝「謝謝，但來不及了！」女神牌幽默逗得其他在場演員姜棟元、吳正世、李美淑笑出來。

▲《暴風圈》集結線上超強大咖，吳正世作為代表向劇迷喊話。（圖／Disney+提供）



訪問尾聲，吳正世作為代表向台灣觀眾問候：「《暴風圈》人物、故事結構都很有趣，以及人物關係會持續發展，請用敞開的疼愛、喜愛我們的戲劇，謝謝！」《暴風圈》每週三在Disney+上架播出。