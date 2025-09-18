蘿莉塔瘦到臉凹…結果被說「好像阿Ken」！傻眼：看到我會想到甜甜圈嗎

記者潘慧中／綜合報導

蘿莉塔（李晨菲）儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她18日便在社群網站坦言，常因為臉凹受到網友批評，結果最近收到了一則「最傻眼的評論」，讓她頓時好氣又好笑，「要確定捏？！」

▲蘿莉塔最近又瘦了兩公斤。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）



蘿莉塔透露，最近大約瘦了兩公斤左右，「真的不多」，但因為她是屬於先瘦臉的人，所以「只要一瘦，我的臉就會先凹」，下巴也跟著變尖不少。

▲蘿莉塔是會先瘦臉的人。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）



但每當變瘦，便經常有網友對蘿莉塔的外貌提出意見，「跟我說：啊，妳這樣子臉很凹啊，比如說什麼剋夫啊，看起來面很苦啊之類的。」面對這些評價，她多半只能苦笑，「這些我都認了，反正已經被講很多次了。」

▲蘿莉塔常因臉凹被批評。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）



只不過，近日最令蘿莉塔無法接受的評價是，「居然有人說妳最近臉變這麼小、變這麼尖，導致妳的五官都放得很大，妳長得好像阿Ken喔，像Ken哥。」她忍不住直呼：「要確定耶！不可能會有像Ken哥這個選項吧？哪裡像？我就問哪裡像？看到我會想到甜甜圈嗎？」語氣中滿是無奈又帶點自嘲。

▲蘿莉塔被說像阿Ken後的反應超好笑。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）