ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

男星住高級Villa「半夜傳腳步聲」
LINE電腦版「大規模災情」
楊丞琳結婚6周年放閃
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

王柏傑 謝欣穎 于朦朧 鄭中基 勞勃瑞福 湯宇 蕾菈 全恩菲

大軍直球對決！駁設局PEETA葛格「怒點名豪哥搞事」　意外扯出家暴瓜葛

記者孟育民／台北報導

網紅 PEETA葛格今（17日）遭週刊爆出，過去捲入大麻風波，竟是「打鐵健身」創辦人大軍（呂宇晟） 操盤，並利用PEETA葛格的前妻作為棋子，目的只有一個：逼迫PEETA葛格低價拱手讓出經營的STEPX FITNESS。對此，大軍晚間親上火線回擊，更反控「300壯士」負責人許家豪（豪哥）才是真正挑起事端的人。

▲▼大軍回應了。（圖／翻攝自YouTube／大軍）

▲大軍回應了。（圖／翻攝自YouTube／大軍）

還原整起事件，大軍表示Alisa過去是他堂哥的前女友，兩人認識10年，他透露Alice離婚後有嚴重憂鬱、恐慌等症狀，據女方所述，「PEETA有一些不當的行為，甚至還有對於她疑似家暴，或是軟禁她的行為，精神上受到很多折磨，不知道該如何處理」，他也附上Alisa崩潰畫面，畫面中Alisa在家中對著PEETA一邊哭一邊怒吼說「走開、不要碰我」，情緒相當不穩定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼大軍回應了。（圖／翻攝自YouTube／大軍）

▲Alisa在家中崩潰畫面曝光。（圖／翻攝自YouTube／大軍）

大軍表示，身為老友有建議Alisa去報案或申請保護令，「因為當時PEETA在網路上，用手段再度傷害（她），我就陪她到長春路的派出所報案」，筆錄過程大軍全程陪伴在側，不過由於Alisa當時情緒不穩定，所以警員請她用匿名方式報案。

在警局時，警方不斷詢問是否有更有利的證據，於是Alisa抖出PEETA在泰國疑似違法在做大麻布朗尼，包包裡還有大麻電子菸，Alisa也提供夫妻對話給警方，PEETA才因此被捕。大軍說：「我站在好友的立場，我沒辦法干預筆錄，我也是在那時才知道這件事。」

▲▼大軍回應了。（圖／翻攝自YouTube／大軍）

▲Alisa指控PEETA家暴，大軍公開對話。（圖／翻攝自YouTube／大軍）

至於外界質疑，大軍則將矛頭指向豪哥，直言Alisa曾抱怨豪哥頻頻約她吃飯、訓練，後來甚至趁機拉她拍片爆料，企圖模糊焦點，他再次喊話：「我希望各位觀眾可以很理性看待，就像新聞畫面任何證據都沒有就PO了文章，對於我跟谷阿莫又再一次傷害，甚至PEETA也受到再一次傷害，我也呼籲豪哥，有什麼事情跟我直球對決，而不要再去拉更多人到我們事件。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，保護自己、遠離毒品！

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

大軍PEETA葛格豪哥Alisa家暴

推薦閱讀

Andy「疑心肌梗塞」掛急診！虛弱插鼻管畫面曝　認：心理壓力太大

Andy「疑心肌梗塞」掛急診！虛弱插鼻管畫面曝　認：心理壓力太大

3小時前

快訊／王柏傑反擊了！被爆婚禮潑謝欣穎飲料：那晚有眼睛的都知道是誰

快訊／王柏傑反擊了！被爆婚禮潑謝欣穎飲料：那晚有眼睛的都知道是誰

13小時前

王柏傑被分手超錯愕！喝喜酒「和謝欣穎大吵互潑飲料」4年情內幕曝

王柏傑被分手超錯愕！喝喜酒「和謝欣穎大吵互潑飲料」4年情內幕曝

17小時前

快訊／二度被拍！范姜彥豐「和黑帽女同行回家」 終於鬆口她身分

快訊／二度被拍！范姜彥豐「和黑帽女同行回家」 終於鬆口她身分

12小時前

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

2小時前

作家H「163張性事細節」遭公開！控訴陳珮甄結伴霸凌　丟千人群組嘲笑

作家H「163張性事細節」遭公開！控訴陳珮甄結伴霸凌　丟千人群組嘲笑

15小時前

謝欣穎退婚王柏傑過程曝光！年初求婚又吵架　分居冷靜卻直接斷聯

謝欣穎退婚王柏傑過程曝光！年初求婚又吵架　分居冷靜卻直接斷聯

14小時前

快訊／王柏傑剛回：沒事我們扛！　謝欣穎引用「妄言」最新回應

快訊／王柏傑剛回：沒事我們扛！　謝欣穎引用「妄言」最新回應

10小時前

設局害PEETA從男神淪嫌疑犯　前妻Alisa吐真相：都是大軍指使

設局害PEETA從男神淪嫌疑犯　前妻Alisa吐真相：都是大軍指使

15小時前

Sandy救火《一字千金》爆收攤！「與主持人有問題無法溝通」公視回應了

Sandy救火《一字千金》爆收攤！「與主持人有問題無法溝通」公視回應了

16小時前

瘦到頭骨都看得見！韓女星遭轟虐待動物　網怒：幾天才餵牠吃飯？

瘦到頭骨都看得見！韓女星遭轟虐待動物　網怒：幾天才餵牠吃飯？

9/15 14:21

快訊／于朦朧墜樓5天…母發聲「駁陰謀論」親曝死因：後事已辦完

快訊／于朦朧墜樓5天…母發聲「駁陰謀論」親曝死因：後事已辦完

9/16 21:47

熱門影音

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD
前夫是邱復生！　76歲洪小喬神隱N年現身

前夫是邱復生！　76歲洪小喬神隱N年現身
周杰倫幫阿Ken宣傳副業　狂吐槽「蓋過主業」XD

周杰倫幫阿Ken宣傳副業　狂吐槽「蓋過主業」XD
小禎18歲女兒Emma超正　母女出門「一起被搭訕」

小禎18歲女兒Emma超正　母女出門「一起被搭訕」
郭書瑤被認成安心亞 高EQ回應...寵粉唱〈呼呼〉

郭書瑤被認成安心亞 高EQ回應...寵粉唱〈呼呼〉
梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！
蕭敬騰.周杰倫比網球　「他兒子比較強」

蕭敬騰.周杰倫比網球　「他兒子比較強」
舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚
張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活
陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道
許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子
郭書瑤超寵粉「衝下台合照」嗨翻

郭書瑤超寵粉「衝下台合照」嗨翻
于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

楊謹華又遇柯佳嬿「不是宿敵，是緣分」　和她相約慶祝..揪記者：來看我們抓頭髮

楊謹華又遇柯佳嬿「不是宿敵，是緣分」　和她相約慶祝..揪記者：來看我們抓頭髮

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

黃仲崑手抖自曝「有帕金森氏症」　嫩妻Lulu吐槽：他只是不想工作！

黃仲崑手抖自曝「有帕金森氏症」　嫩妻Lulu吐槽：他只是不想工作！

羅志祥重拾主持「拿《娛百》哏自嘲」　小鐘虧吳宗憲：最近沒節目XD

羅志祥重拾主持「拿《娛百》哏自嘲」　小鐘虧吳宗憲：最近沒節目XD

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

阿Ken揭與周杰倫兄弟情「有需要就挺」　笑：蹭他對演藝事業不一定有幫助！

阿Ken揭與周杰倫兄弟情「有需要就挺」　笑：蹭他對演藝事業不一定有幫助！

蕭敬騰愛看「X調查」炫耀「我就是會員」　話家常「等等要逛街」Summer：不用硬講

蕭敬騰愛看「X調查」炫耀「我就是會員」　話家常「等等要逛街」Summer：不用硬講

許光漢35歲被喊「人夫感」幽默回應　 穿搭像李子維...他：五六年前的名字

許光漢35歲被喊「人夫感」幽默回應　 穿搭像李子維...他：五六年前的名字

看更多

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前0

《淒厲人師》鬧鬼地開拍！學生嚇到當場爆哭　BL男神Meen驚叫連連

23分鐘前0

大軍直球對決！駁設局PEETA葛格「怒點名豪哥搞事」　意外扯出家暴瓜葛

53分鐘前3

楊丞琳結婚6周年曬牽手放閃照！　曝手術近況「李榮浩全程陪伴」

1小時前0

獨家／男星入住高級Villa「半夜浴室傳腳步聲」　睜眼竟見2女站床邊！

1小時前1013

家寧出庭後曬車上自拍　一家四口被Andy告上法院曝心境：會越來越好

2小時前1214

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

2小時前72

Andy承受壓力病倒「鬆口背後原因」！　認原不打算拍片反擊：想全放棄

2小時前21

文泰一性侵案二審「懇求從輕發落」　穿囚衣出庭：會用一生贖罪

3小時前2126

Andy「疑心肌梗塞」掛急診！虛弱插鼻管畫面曝　認：心理壓力太大

4小時前20

King Gnu主唱井口理無預警宣布結婚！　套牢多年圈外女友

讀者迴響

熱門新聞

  1. Andy「突呼吸不順暢」病倒掛急診！
    3小時前4226
  2. 快訊／王柏傑反擊了！
    13小時前165
  3. 王柏傑被分手超錯愕！
    17小時前69
  4. 快訊／二度被拍！范姜彥豐「和黑帽女同
    12小時前45
  5. 上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息
    2小時前2411
  6. 作家H「163張性事細節」遭公開！控訴陳珮甄結伴霸凌
    15小時前125
  7. 謝欣穎退婚王柏傑過程曝光！年初求婚又吵架
    14小時前46
  8. 快訊／謝欣穎引用「妄言」最新回應！
    10小時前82
  9. 設局害PEETA從男神淪嫌疑犯！前妻Alisa吐真相
    15小時前83
  10. Sandy救火《一字千金》爆收攤！
    16小時前66
ETtoday星光雲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合