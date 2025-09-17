大軍直球對決！駁設局PEETA葛格「怒點名豪哥搞事」　意外扯出家暴瓜葛

記者孟育民／台北報導

網紅 PEETA葛格今（17日）遭週刊爆出，過去捲入大麻風波，竟是「打鐵健身」創辦人大軍（呂宇晟） 操盤，並利用PEETA葛格的前妻作為棋子，目的只有一個：逼迫PEETA葛格低價拱手讓出經營的STEPX FITNESS。對此，大軍晚間親上火線回擊，更反控「300壯士」負責人許家豪（豪哥）才是真正挑起事端的人。

▲大軍回應了。（圖／翻攝自YouTube／大軍）

還原整起事件，大軍表示Alisa過去是他堂哥的前女友，兩人認識10年，他透露Alice離婚後有嚴重憂鬱、恐慌等症狀，據女方所述，「PEETA有一些不當的行為，甚至還有對於她疑似家暴，或是軟禁她的行為，精神上受到很多折磨，不知道該如何處理」，他也附上Alisa崩潰畫面，畫面中Alisa在家中對著PEETA一邊哭一邊怒吼說「走開、不要碰我」，情緒相當不穩定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Alisa在家中崩潰畫面曝光。（圖／翻攝自YouTube／大軍）



大軍表示，身為老友有建議Alisa去報案或申請保護令，「因為當時PEETA在網路上，用手段再度傷害（她），我就陪她到長春路的派出所報案」，筆錄過程大軍全程陪伴在側，不過由於Alisa當時情緒不穩定，所以警員請她用匿名方式報案。

在警局時，警方不斷詢問是否有更有利的證據，於是Alisa抖出PEETA在泰國疑似違法在做大麻布朗尼，包包裡還有大麻電子菸，Alisa也提供夫妻對話給警方，PEETA才因此被捕。大軍說：「我站在好友的立場，我沒辦法干預筆錄，我也是在那時才知道這件事。」

▲Alisa指控PEETA家暴，大軍公開對話。（圖／翻攝自YouTube／大軍）

至於外界質疑，大軍則將矛頭指向豪哥，直言Alisa曾抱怨豪哥頻頻約她吃飯、訓練，後來甚至趁機拉她拍片爆料，企圖模糊焦點，他再次喊話：「我希望各位觀眾可以很理性看待，就像新聞畫面任何證據都沒有就PO了文章，對於我跟谷阿莫又再一次傷害，甚至PEETA也受到再一次傷害，我也呼籲豪哥，有什麼事情跟我直球對決，而不要再去拉更多人到我們事件。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，保護自己、遠離毒品！



