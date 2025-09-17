許光漢變壯「少年感消失」？本人回春現身　高EQ回應：我35歲了，身體會成長

記者蕭采薇／台北報導

許光漢退伍後，接下日系品牌15週年的代言人。不過他先前健壯身材卻引起討論，更因此登上熱搜。許光漢17日出席品牌記者會，坦然表示：「是有變壯一點，因為接下來的角色需要。」他更說：「我今年也要35歲了，年齡成長，身體也跟著成長。要我50歲也長得跟20幾歲一樣，也是滿困難的。」

▲許光漢接下日系品牌代言，消息一曝光就引起網路討論熱潮。（圖／記者林敬旻攝）

許光漢接下日系品牌代言的消息，公開後在網上掀起一股「模仿許光漢穿搭風潮」，更不少人自嘲「他穿是光漢，我穿是光害。」笑說：「沒有啦，其實我覺得大家只要找到最舒適自在的穿搭，真都很帥。」

先前因健壯身材引起討論，更有人認為退役後的許光漢，似乎「少年感」已消失。不過許光漢17日出席記者會時，學院風的造型又被網友稱「夢回李子維」，對於這樣的評論，許光漢語氣有點無奈的說：「哇，這名字大概是五、六年前的事了吧，謝謝。」

▲許光漢和許瑋甯，一同擔任品牌十五週年代言人。（圖／記者林敬旻攝）

許光漢坦言，身形變壯是為了後續的角色需要，也坦然表示：「我今年也要35歲了，年齡成長，身體也跟著成長。要我50歲也長得跟20幾歲一樣，也是滿困難的。」而他即將為電影《他年她日》展開全亞洲宣傳，馬上就要變身空中飛人，許光漢苦笑說：「就希望可以補充一下體力，多睡一點。」

▲許光漢狀態回春，被說「夢回李子維」。（圖／記者林敬旻攝）

事實上，還在未成名的時期，許光漢就擔任過不少品牌的型錄模特兒，沒想到多年後，成為了有名有姓的品牌代言人。許光漢也感嘆的說：「其實自己也沒有想到會有這樣的情況。」但他也笑說，自己一直是品牌愛用者，「希望30週年還能找我代言。」