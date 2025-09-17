羅志祥睽違5年回歸主持棒！　自豪體力極佳「小14歲搭檔圓夢了」

記者孟育民／台北報導

羅志祥暌違5年強勢回歸主持中天綜藝節目《綜藝OK啦》，他今（17日）與搭檔何美舉辦開播記者會。問到眾人關心的感情狀況，羅志祥數度迴避問題，而何美和美籍男友Cody穩定交往6年，她則說目前還沒登記，「我也在等他求婚，我覺得他心裡有計劃，但等他時間到了就會和大家公佈好消息。」一旁的羅志祥也搭腔，直言這種人生大事千萬不能催男方，不然有壓力反而會造成兩人爭吵。

▲羅志祥重磅回歸主持新節目「綜藝OK啦」，與新搭檔何美共同搭配。（圖／記者湯興漢攝）

暌違五年再度回歸綜藝節目，羅志祥坦言，「我覺得很開心可以再拿回主持棒」，更表示會火力全開地散播更多歡樂給觀眾。而他正如火如荼準備演唱會，每天工作滿檔，被問及現在體力是否承受得住一整天的錄影時，他自豪地表示體力不是問題，「一天錄四集，每次錄完都覺得可以再錄兩集，每一集都可以不同的梗，因為這五年準備得很多。」

▲▼羅志祥自豪體力很好。（圖／記者湯興漢攝）





而何美和小時候的偶像羅志祥一起主持節目，心情難掩歡欣，「我們相差14歲，那時候我大概國小的時候，因為他出道很早」，讓羅志祥不甘示弱回：「那時候我也很小啊！」他表示不怕新節目會被拿來比較，「過去是回憶，未來我們創新。」

▲何美。（圖／記者湯興漢攝）

而何美圓夢和偶像合作，透露接到這個任務時覺得相當不可思議，一度擔心默契的問題，「因為過去私下比較少有私交，彼此也沒有互相的Line」，經過兩次錄影，默契越來越好。