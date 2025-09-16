神曲〈在加納共和國離婚〉破8億點擊！　菲道爾終於鬆口驚人版稅

記者蔡琛儀／台北報導

26歲大馬歌手菲道爾以〈阿拉斯加海灣〉也寫下9.4億點播驚人紀錄，〈在加納共和國離婚〉一曲也創下超過8億點擊，登上抖音熱榜和挑戰榜雙料冠軍，截至目前已累積近4500萬YouTube點閱，聲量爆棚，近日他推出新專輯《六一九》，更專程來台宣傳，今（16日）舉辦記者會。

▲▼菲道爾〈在加納共和國離婚〉一曲創下超過8億點擊。（圖／記者周宸亘攝）

〈在加納共和國離婚〉是菲道爾作詞作曲的作品，也被不少人翻唱過，他今被問到這首歌版稅收入，先是開玩笑：「有千萬印尼盾。」經紀人表示這首歌目前收到約有六位數的馬幣（令吉），換算台幣約數百萬元。

孝順的他還砸下上百萬元，買了一台保時捷給媽媽，更特別挑了自己喜歡的數字「69」作為車牌號碼之一，菲道爾透露自己很喜歡摔角中的「619招式」和陰陽符號，而「69」與陰陽符號相似，因此這次新專輯也取名《六一九》，象徵黑白互補，「再好的人也有缺點，再壞的人也有優點，是一種不完美中的完整。」

▲菲道爾希望未來能和高爾宣合作音樂。（圖／記者周宸亘攝）

相當喜愛台灣的他也說，看到很多音樂朋友都有在台灣唱音樂節，自己也相當希望能有這個機會來台演出。最想合作的則是今天來力挺他記者會的高爾宣，「我的抒情歌和副歌配上他的饒舌，應該會蠻厲害的。」