金城武真的來了！睽違八年唯一大銀幕作品　《風林火山》確定10月上映

記者蕭采薇／台北報導

金城武終於來了！耗時八年製作的香港電影《風林火山》，由執導《殭屍》的導演麥浚龍，打造萬眾矚目的犯罪劇情鉅作，正式宣布台灣在10月9日上映。《風林火山》由金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂、高圓圓領銜主演。其中金城武更是久別大銀幕八年，《風林火山》也是金城武近年唯一主演的電影，讓粉絲望眼欲穿。

▲《風林火山》是男神金城武睽違八年唯一大銀幕作品。（圖／壹壹喜喜提供）

從今年五月《風林火山》獲邀參加坎城「午夜展映」單元後，直到現在才揭開多年製作的神秘面紗。從預告就可看到導演麥浚龍精心打造的極致美學，還有盛大的爆破場面和槍戰動作。《風林火山》耗資四億港幣（約15億台幣），創下香港犯罪動作類型影史最高的預算，劇組更是打造了面積達6萬平方呎的1:1比例銅鑼灣實景。在預告可以看到更多精彩的銅鑼灣槍戰場面，更是感受到高規格預算所呈現的動作質感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《風林火山》高圓圓飾演心理醫生，是片中關鍵角色。（圖／壹壹喜喜提供）

除了金城武帥氣現身，劉青雲、梁家輝、古天樂也是各自帥氣有型。其中劉青雲以中長髮造型出現，片中飾演鐵血警察，在銅鑼灣槍戰中，和歹徒激烈駁火。梁家輝則飾演退休警官，臉上的傷痕和造型就十分有戲。古天樂則扮演亡命殺手，開槍和多場動作戲讓人目不轉睛。還有眾多卡司也是正式公布，包含杜德偉、鮑起靜、林俊賢、盧冠廷、姜珮瑤還有衛詩雅…等，眾多實力派演員參與，星光熠熠。

▲《風林火山》梁家輝飾演退休警官，造型氣場十足。（圖／壹壹喜喜提供）

《風林火山》故事講述一場突然而來的爆炸事件令香港富商殞命，牽引出販毒者與反毒者之間的角力。富商繼承人不惜一切製造社會混亂，為的竟是一個至善的理由「一個沒有毒品的世界」，比想像中更可怕、更混亂，結局誰來撥亂反正？《風林火山》將於10月9日全台盛大上映。

▲《風林火山》古天樂演出冷血殺手。（圖／壹壹喜喜提供）



▲《風林火山》中，劉青雲以「中長髮造型」飾演警探，與歹徒激烈槍戰。（圖／壹壹喜喜提供）