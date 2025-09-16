小鐘白目行徑「女友當場淚灑餐廳」！　吳姍儒氣噴：真的很沒水準

記者孟育民／台北報導

東森綜合《小姐不熙娣》邀請到何妤玟、黃喬歆、楊佩潔、小鐘、張立東、嘉育，以及不吸地團Rita、Pag等來賓一起聊聊「這種白目男友誰受得了？愛我是順便，氣我是本業吧？！」，控訴各種「白目」男友的離譜行徑。節目一開始，小鐘就自首曾犯下讓女友當場淚崩的滔天大錯，讓全場來賓聽了超傻眼，Sandy更是忍不住吐槽：「你這樣真的很沒水準！」

▲《小姐不熙娣》暢談男友的離譜行徑。（圖／東森綜合台提供）

他回憶，有一次為了幫某任女友慶生，特地安排了一趟浪漫的泰國之旅，還砸重金預訂了米其林餐廳。沒想到到了生日當晚，女友精心打扮、身穿性感內衣熱舞登場，想給他一個驚喜，小鐘卻完全不為所動，不僅沒有任何反應，還直接把女友推開，獨自專心觀看泰國綜藝節目。這讓女友瞬間心碎，當場淚灑現場。小鐘還辯解：「因為我們交往已經一段時間了，覺得沒有那麼刺激了啦。」，並自認「現在想想確實是我太白目了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小鐘無視女友性感熱舞，竟只顧看電視 。（圖／東森綜合台提供）



除了小鐘的「不解風情」，張立東年輕時的白目事蹟，也讓現場來賓聽了拳頭都硬了！張立東表示，他知道當時的女友一直有個「迪士尼公主夢」，因此在交往週年時，他特別安排了三天連假，打算給女友一個大驚喜。一路上，越往機場的方向走，女友就越興奮，還雀躍地問他：「可是我沒有帶護照怎麼辦？」。沒想到張立東竟神回：「我幫妳帶好了啦。」，接著就直接把她載到新開幕的「迪士尼主題汽車旅館」，女友瞬間笑不出來，連續三天都擺著一張臭臉，讓張立東超級尷尬。這段超瞎的故事一出，立刻引發現場來賓一陣撻伐，直呼：「這也太扯了吧！根本是世紀大白目！」

▲張立東行徑引起眾人撻伐。（圖／東森綜合台提供）



