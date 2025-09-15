ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
金鐘60完整入圍名單！
瓊瑤乾女兒金鐘揭獎現身　趙永馨喊話「乾媽早晚都是要得獎」

記者葉文正／台北報導

60屆金鐘獎今天揭曉入圍名單，不過特別貢獻獎並沒有一代愛情巨擘瓊瑤的名字，讓各界有點意外，不過趙永馨身為她的乾女兒，今天特別表示：「乾媽絕對是要得獎的，她是華人地區的女性代表，再也找不到這樣的人。」

▲趙永馨(左三)今天表示瓊瑤必須要得獎。（圖／記者劉亮亨攝）

趙永馨當年也得過金鐘獎最佳新人獎，相隔40年，今天她表示：「當時得獎，恍如昨天，我沒有退休過，一直幕後，也在台藝大進修，擔任製作人跟導演，還是在這圈子，只是少演，這次很特別，新人獎跟詹子瑄一起揭獎，特別有趣，當年我演的翠珊來自《庭院深深》，在我們年代是碰到我都會叫的名字，現在我醫好了，我病好了，當時是低能兒的角色，是憑空塑造出來的人物，沒辦法借用的，連原著裡也沒有，所以前置工作特別複雜，也去看過啟智班，才看到五歲的智商要如何揣摩，用字語法都不一樣，特別要花心思。

▲▼ 瓊瑤北京個展珍貴影像 。（圖／北京中國現代文學館提供）

▲ 瓊瑤深植人心 。（圖／北京中國現代文學館提供）

至於知名愛情劇巨擘瓊瑤本次沒有得到特別貢獻獎，趙永馨認為瓊瑤阿姨早晚會得到，「我等待，她真的是華人地區女性代表，影響我們非常深刻，創造的產業與產值幫助的人太多了，我私底下叫她乾媽，是在拍《幾度夕陽紅》後，真的磕頭去拜的乾媽，跟他們家族互動沒有斷過，有些比較私密的事情就不再公開上講，但我的偶像就是瓊瑤阿姨，再也找不到這樣的人。

當上媽媽的鬼鬼，則說「揭獎很棒，我要開心的感覺，看到大熱門蠻激動的，看到LULU入圍兩個獎項，新婚帶來的好運，就是很開心，我去年金鐘有入圍，卻不能參加，來揭獎至少跟金鐘有聯繫到，雖然我槓龜，我積極減肥，讓自己再瘦一點，瘦兩三公斤，現在有4字頭了，少吃調身體，Z彼拉提斯還有重訓，台上廣面的恭喜所有人。單飛會比較紅，抽成玩，再除以九，團體要有過程，除很多人很辛苦，單打獨鬥很累，有團體保護很棒，很珍惜，單飛出去有可能就不紅了。

BABY MINT，我們本身是未來少女出來，聽到入圍很開心，一路往前衝，有關注都是值得開心的事情，也想要演戲，雖然可能很忙很辛苦，但覺得這件事會覺得很酷，想要試試看，工作治百病，想要拍戲。

詹子萱說，得獎後壓力一定會有，累積經驗拍更多好作品跟腳色，得獎後我很平靜，要拍戲就認真拍，也把獎金捐出去。巫建和說金鐘獎名額就這樣，記得第一次得獎，在頒獎典禮，任導就說，要持續初衷拍片，我就是保持這樣的心態。

